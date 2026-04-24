Karabağlar'da Çocuklar Bayramlarını Doyasıya Yaşadı

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlediği Çocuk Şenliği ile büyük bir coşku içinde kutladı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar; sanat, spor ve eğlence dolu aktivitelerle bayramın tadını çıkardı.

Şenlik kapsamında amfi tiyatroda sahne alan çocuklar, zeybek ve dans gösterileriyle izleyenlerden alkış aldı. Karabağlar Belediyesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği Atatürk şarkıları ve çağdaş sirk sanatları atölyesinin performansı da beğeniyle izlendi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekerek, çocukların gülümsemesinin sadece bir güne değil her güne yayılması gerektiğini, 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenliği millete armağan ettiği ve çocuklara ithaf ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Atatürk'ü anlamanın sadece sözle mümkün olmadığını belirten Kınay, "Onu okumak, dinlemek, konuşmak yetmez. Önemli olan ne yaptığımızdır. Atatürk bize yolumuzu çizdi, biz de bu yolu çocuklarımız için attığımız adımlarla sürdürmek zorundayız" dedi.

Çocukların etkinliklerde ortaya koyduğu emeğe dikkat çeken Kınay, onların kültürü, dayanışmayı ve umudu temsil ettiğini söyledi. Karabağlar'da her çocuğun mutlu, özgür ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Kınay, "Çocuklarımız sadece çocuk olsun; çocukluklarını yaşayabilsinler. Bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu. Toplumsal dayanışma vurgusu da yapan Kınay, "Çocuklarımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle ve emekçilerimizle birlikte bu ülkenin aydınlık geleceğini yeniden inşa edeceğiz" dedi. İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nafih Butur ise tüm çocukların bayramını kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuklar etkinliklerde doyasıya eğlendi

Uğur Mumcu Parkı Meydanı'nda etkinlik boyunca düzenlenen interaktif yarışmalar, jonglör ve palyaço gösterileri, pantomim, sihirbaz gösterisi ve mini disko etkinlikleri çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. DJ Emre Kazımoğlu'nun performansı ise alandaki coşkuyu artırdı. Şenlik alanında kurulan şişme oyun parkurları, tırmanma duvarı, dev kaydırak ve top havuzları çocukların yoğun ilgisini gördü. Oyun istasyonları, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle renklenen alanda çocuklar gün boyu keyifli vakit geçirdi. Sevgi tuvali, rüzgargülü ve kukla yapımı atölyeleri çocukların yaratıcılığını ortaya çıkarırken; İnci Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen gezici kütüphane ve kitap takas şenliği de ilgi gördü. Ahşap boyama atölyesi de etkinlikler arasında yer aldı.

Alanda survivor parkuru, basketbol ve mini kale şut turnuvaları düzenlenerek çocuklar sporla buluşturuldu. Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi'nin hazırladığı bilim şov, teleskopla güneş gözlemi, mikroskop deneyimi ve robotik kodlama etkinlikleri ise çocuklara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu. Etkinlik boyunca patlamış mısır, makarna, lokma ve çeşitli içecekler ikram edilirken, aileler de çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Kınay tüm alanları ziyaret etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, gün boyunca şenlik alanındaki etkinlikleri gezerek çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Atölyeleri, oyun alanlarını ve sportif etkinlikleri tek tek ziyaret eden Kınay, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.