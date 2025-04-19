Karabağlar'da Çocuklar, Japon Astronotla Uzayda Buluşuyor - Son Dakika
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Karabağlar'da Çocuklar, Japon Astronotla Uzayda Buluşuyor

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, ARISS Projesi kapsamında 22 Nisan'da çocukların Japon astronot Takuya Onishi ile canlı bağlantı kurmasını sağlayacak.

19.04.2025 11:11  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - Uluslararası düzeyde yürütülen ARISS Projesi kapsamında Karabağlar'da çocuklar, Japon astronot Takuya Onishi ile doğrudan canlı bağlantı kurarak uzay ile ilgili merak ettiklerini sorma fırsatı elde edecek.

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, çocuklar için örnek bir projeye imza atıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öncesinde 22 Nisan Salı günü saat 11.50'de gerçekleştirilecek canlı bağlantı etkinliğinde, başvurular arasından seçilen 20 asil ve 5 yedek öğrenci, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronota sorularını iletecek.

"Karabağlar'da çocukların hayalini gerçekleştiriyoruz"

Belediye Başkanı Helil Kınay, projenin çocuklar için büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesi anlamı taşıdığını belirterek, "Bu projeyle çocuklarımız, uzaydaki bir astronotla birebir konuşarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Bilime duydukları merakın artmasına ve hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlamak en büyük hedefimiz. Karabağlar'da bilimi sevdirmek ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Nasreddin Hoca Çocuk ve Bilim Merkezi ARISS'e kabul edildi

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, ARISS Projesi'ne kabul edilen ilk bilim merkezi olma unvanını taşıyor. ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki amatör radyo sistemleri aracılığıyla dünya ile iletişim kurulmasını sağlayan bir proje. Proje ile öğrenciler, yalnızca bir astronotla doğrudan temas kurmakla kalmıyor, aynı zamanda STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında da farkındalık kazanıyor.

Astronot Takuya Onishi kimdir

Takuya Onishi, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 2009 yılında astronot olarak seçildi. 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev aldı ve 115 gün boyunca uzayda kaldı. Ayrıca NASA ve ESA işbirliğiyle gerçekleştirilen çok sayıda eğitim ve görevde yer aldı. Onishi, 2025 yılında Expedition 72/73 kapsamında yeniden ISS'e görevli olarak gönderildi. Uzaydaki başarıları sayesinde, Japonya'da keşfedilen bir asteroide de adı verilmiştir.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Çocuklar, Japon Astronotla Uzayda Buluşuyor - Son Dakika

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