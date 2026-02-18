Karabağlar'da Dostluk Bulvarı'na 150 Milyonluk Yatırım

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar trafiğine nefes aldıracak Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasındaki bağlantı yolunu tamamladı. 150 milyon liralık yatırımla Karabağlar'a 4 şeritli yeni yol, yaya kaldırımları, otopark cepleri, yeşil alan ve altyapı kazandırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiği rahatlatmak ve altyapıyı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Karabağlar'da Bozyaka bölgesinin trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla başlatılan Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi tamamlandı. Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılan güzergahta, bir kilometre uzunluğunda, iki gidiş iki geliş olmak üzere toplam dört şeritli yeni bağlantı yolu, 350 araç kapasiteli otopark alanı, yaya kaldırımları ve 2 bin 500 metrekarelik peyzaj düzenlemesi hayata geçirildi. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ile kanal yenileme çalışması da tamamlandı.

"Daha fazla yeşil alan, daha rahat ulaşım, daha güçlü altyapı kazandırdık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Harita Mühendisi İsmet Ürem, Dostluk Bulvarı projesinin yüzde 99 oranında tamamlandığını ve son rötuşların yapıldığını belirterek, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında bir kilometrelik yol imalatının tamamlandığını, yeni düzenlemeyle mesafenin 600 metre kısaldığını söyledi. Proje kapsamında, 650 metre duvar imalatı gerçekleştirildiğini, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile elektrik ve telefon altyapısının yenilendiğini, yolun çift şeride çıkarıldığını aktaran Ürem, "Karabağlar'a daha fazla yeşil alan, daha rahat ulaşım ve daha güçlü altyapı kazandırdık" dedi.

2 bin 500 metrekare alanda 250 ağaç, 3 bin 700 çalı

Proje kapsamında yeni açılan imar yolu güzergahı boyunca yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Kavşak, refüj ve yol kenarlarına palmiye, ligustrum, dut, doğu çınarı, altuni taflan, sabin ardıcı, alacalı agav, çizgili tenaks, kaktüs, kaz ayağı ve saz gibi bitkiler dikildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Gizem Özçıngırak, Karabağlar Dostluk Bulvarı'nın yan parselleri ile kavşak ve orta refüjde bitki dikim çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İzmir iklimine uyumlu 250 ağaç, 3 bin 700 çalı ve bin 300 yer örtücü bitki diktik. Su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bakım maliyetlerini azaltmak amacıyla kurakçıl bitkileri tercih ettik. Amacımız hem ulaşım konforunu artırmak hem de estetik bir peyzaj görünümü oluşturmaktı. Cüruf ve mıcır taşları kullanarak görsel etkiyi güçlendirdik" diye konuştu.

"Işıl ışıl oldu"

Projenin bölgeye değer kattığını belirten Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Nervil Üstün, yeni düzenlemenin mahalleye canlılık ve ulaşım kolaylığı sağladığını söyledi. Üstün, "Pazaryerimiz ve sağlık ocağımız vardı, geçişler ara sokaklardan sağlanıyordu. Bulvarın açılmasıyla trafik daha akıcı hale geldi, ulaşım kolaylaştı. Esnaf da vatandaş da rahatladı. Hastaneye ve okula gidişler daha konforlu oldu. Tertemiz, ışıl ışıl ve güzel bir bulvar kazandık. Başta Başkanımız Cemil Tugay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Muhit değiştirmiş gibi olduk"

Yeni açılan bulvarın bölgede sık yaşanan trafik kazalarını engelleyeceğini belirten mahalle sakinlerinden Radiye Öztürk, 15 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve ana cadde üzerinde birçok kazaya tanıklık ettiğini söyledi. Öztürk, "Çocuklarımızı güvenle dışarı çıkaramadığımız bir ortam vardı. Yol yapıldıktan sonra adeta muhit değiştirmiş gibi olduk. Süreç zaman zaman meşakkatliydi ancak muhtarımız ve Cemil Başkanımız sürecin hızlanması için destek oldu. Şu an çok memnunuz. Aktif araç kullanıyorum; ara sokaklardan ani çıkışların engellenmesi bizim için büyük bir rahatlık sağladı. Sık yaşanan kazaların da önüne geçileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Trafik akıcı hale geldi"

Çalışmaları yakından takip eden Hamide Gökalp, yenilenen yolun hem güvenliği hem de günlük yaşamı olumlu etkilediğini söyledi. Gökalp, "Burası çift yönlü ama bakımsız ve kazalara açık bir yoldu. Çok şükür şimdi tamamen yenilendi. Yollarımız ve kaldırımlarımız genişledi; modern, temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu. Trafik artık akıcı, insanlar da rahatça yürüyebiliyor. Hem araçlar hem yayalar için güvenli ve konforlu bir alan oldu. Süreç planlı ilerledi, çevreye zarar verilmeden tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"İki araba yan yana geçemiyordu"

Yapılan düzenlemeden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Hasibe Budak, "Burası çok dardı, iki araba yan yana geçemiyordu. Pazaryerimiz olduğu için park sorunu yaşanıyordu, yollar da düzgün değildi. Yağmur yağdığında durum daha da kötü oluyordu. Yolun bu şekilde yenilenmesi ve insanların rahatça gidip gelebilmesi çok güzel oldu. Dikilen ağaçlar bölgeye görsel açıdan da değer kattı. Ayrıca daha önce yaya geçidi yoktu; ışıkların yapılması güvenlik açısından çok iyi oldu" dedi.

"Sonuç güzel oldu"

Fatma Sevgü ise "Çalışmaların ardından ortaya çıkan sonuçtan memnunuz. Yolumuz ana arter niteliği kazandı; daha işlek ve modern bir görünüme kavuştu. Kaldırımlar ve ara yollarla birlikte bölge baştan sona yenilendi. Uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir düzenlemeydi. Sonuç gerçekten çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Bozyaka trafiğinin düğümü çözülüyor

Eskiizmir Caddesi ile Yeşillik Caddesi'ni birbirine bağlayan yeni imar yolu, Bozyaka başta olmak üzere Karabağlar trafiğine nefes aldıracak. Dostluk Bulvarı, Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı ve Sevgi Bulvarı'nın kesişimindeki kavşaktan başlayan yol, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin bulunduğu 5714/1 Sokak üzerinden ilerleyerek Zincirlikuyu Camii'nde son buluyor. Düzenlemeyle birlikte iki nokta arasındaki mesafe yaklaşık 600 metre kısalırken; Bozyaka, Sarıyer, Sevgi ve Uğur Mumcu mahallelerinde trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması hedefleniyor.