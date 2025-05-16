Karabağlar'da İmar Planı Süreci Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sürecin şeffaf, katılımcı ve hakkaniyetli bir anlayışla yürütüleceğini vurgulayan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Amacımız, kimseyi mağdur etmeden, güvenli bir gelecek kurmak" dedi.

Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Parselasyon Planı süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Peker Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına, Başkan Helil Kınay'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilgili müdürlüklerin yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etüd Proje, Plan-Proje, Yapı Kontrol ve Kentsel Dönüşüm Müdürleri, katılımcılara sürecin tüm aşamaları ile ilgili bilgi verdi.

Yetkililer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi tarafından onaylanan parselasyon planının 30 günlük askı sürecine girdiğini belirtti. Bu sürede vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda ayrıca "Parselasyon planı nedir?", "Arazi dağılımları nasıl yapılacak?", "Yeni tapular hangi esaslara göre düzenlenecek?", "İmar ve yapılaşma hakları nasıl şekillenecek?" gibi sorular yanıtlandı.

"Amacımız kimseyi mağdur etmeden güvenli bir gelecek kurmak"

Belediye Başkanı Helil Kınay, mahalle sakinleriyle bir araya geldiği toplantıda planlama süreci hakkında bilgi verdi. Dönüşümün yalnızca konutları değil, sosyal yaşam alanlarını da kapsadığını belirten Kınay, "Mahallede yaşayan herkesin ihtiyaçlarını gözeten bir planlama yapıldı. Spor alanı, okul, cami, taziye evi, yol ve parklar bu planlamanın temel parçaları. Amacımız, kimseyi mağdur etmeden, güvenli bir gelecek kurmak" dedi.

"Bu haliyle kalırsa, bir park dahi yapılamaz"

Yeni planlamayla birlikte park, okul, pazaryeri ve spor alanları gibi sosyal donatıların artırıldığını ifade eden Kınay, "Mahallemiz bu haliyle kalırsa, bir park dahi yapılamaz. Ortak yaşam alanlarını oluşturabilmemiz için hep birlikte ortak fayda doğrultusunda hareket etmemiz, bazı bireysel beklentileri bu çerçevede yeniden ele almamız önemli" diye konuştu.

Mevcut yapıların olası afetlere karşı güvenli olmadığını, imar planlarının hayata geçmesiyle birlikte hem güvenilir yapılara geçileceğini hem de yeni yapılarla birlikte gayrimenkul değerlerinde ciddi bir artış yaşanacağını belirten Kınay, doğal gaz, elektrik altyapısı, trafolar, eğitim tesisleri ve ulaşım bağlantılarının da tamamen yenileneceğini vurguladı.

"Bu süreci birlikte yürüteceğiz"

Kınay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepiniz daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamak, çocuklarınızın daha iyi bir çevrede büyümesini istiyorsunuz. Biz de bu süreci sizlerle birlikte, şeffaf ve adil bir şekilde yürüteceğiz. Bu toplantı bizim için de çok kıymetliydi. Karabağlar Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın hakkını gözeten her çalışmada yanınızda olacağız. Bu bölgenin yolundan, altyapısına kadar her şeyin yenilenmesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken adaletten sapmadan ilerlemeliyiz. Herkes hakkını almalı ve geleceğini yeniden, umutla kurabilmeli."