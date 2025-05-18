Karabağlar'da Kadın ve Yeşil İstasyon Projesi Hayata Geçti - Son Dakika
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Karabağlar'da Kadın ve Yeşil İstasyon Projesi Hayata Geçti

Karabağlar Belediyesi, çevre dostu ve kadın istihdamını destekleyen 'Kadın ve Yeşil İstasyon' projesini başlattı. Yeniden düzenlenen akaryakıt istasyonu, 7/24 hizmet vererek güneş enerjisiyle çalışıyor.

18.05.2025 19:20  Güncelleme: 20:14
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi, çevre dostu teknolojilerle donatılmış ve kadın istihdamını önceleyen "Kadın ve Yeşil İstasyon" projesini hayata geçirdi. 30 yıl boyunca özel firmalara kiralanmış, son 1 yıldır atıl durumda bulunan Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL AŞ'ye ait akaryakıt istasyonu, Başkan Helil Kınay'ın öncülüğünde yeniden düzenlenerek Karabağlar Belediyesi bünyesinde hizmete açıldı.

Üçyol 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı yanında OPET bayrağıyla faaliyet gösteren istasyon, 7 gün 24 saat akaryakıt, LPG, ultra market ve tam otomatik yıkama, cilalama ve kurutma sistemi ile son teknoloji yıkama ünitesi ile hizmet veriyor. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üreten istasyon, aynı zamanda çevresindeki Uğur Mumcu Parkı'nın enerji ihtiyacını da karşılayabilecek kapasitede üretim yapıyor.

Kadın emeğini ön plana çıkaran bu özel tesiste kadın çalışanlar ağırlıkta olmakla birlikte, farklı birimlerde erkek personel de görev alıyor. Böylece hem istihdama katkı sağlandı hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım atılmış oldu.

Başkan Kınay ilk dolumu kendi aracına yaptı

Açılışta Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, istasyondan yapılan ilk yakıt dolumunu kendi makam aracına yaptı. Kınay "Kadın emeğini ve doğaya duyarlılığı esas alan bu projeyi Karabağlar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek projeye verdikleri önemi vurguladı.

İstasyonun sadece bir akaryakıt tesisi olmadığını belirten Başkan Kınay, "Bugün burada, kadın emeğiyle güçlenen ve doğaya saygılı bir projenin gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde, geçmişte özel firmalara kiralanmış ve atıl bırakılmış bir yapıyla karşılaştık. Biz Karabağlar'da her alanı halkımızın hizmetine sunmak, üretimi ve istihdamı desteklemek için çalışıyoruz. Bu istasyon artık yalnızca bir yakıt noktası değil; kadınların ağırlıkta olduğu, çevreye duyarlı, kendi enerjisini üreten bir yaşam alanıdır. Karabağlar'da emeğin gücüyle yükselen bu tesiste ilk yakıtı kendi aracımıza almak benim için ayrı bir mutluluk. Kadınların gücüyle Karabağlar'ı geleceğe taşıyacağız. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

CHP'li Özlale'den destek

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de istasyona gelerek aracına yakıt aldı. Özlale, kadınlara öncelik verilen bu projeden dolayı Başkan Helil Kınay'ı kutlayarak, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Kadın ve Yeşil İstasyon Projesi Hayata Geçti - Son Dakika

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