Karabağlar'da Kariyer Günleri: Gençlere İlham Veren Mesajlar - Son Dakika
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Karabağlar'da Kariyer Günleri: Gençlere İlham Veren Mesajlar

Karabağlar Belediyesi, Kariyer Günleri'nin dördüncüsünü düzenledi. Etkinlikte konuşan Başkan Helil Kınay, gençlere vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı. Panelde, alanında uzman konuklar gençlere kariyer önerileri sundu.

13.04.2025 11:58  Güncelleme: 12:55
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), Kariyer Günleri'nin dördüncüsünü gerçekleştirdi. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak gençlere "Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Yol değişebilir, şartlar zorlaşabilir ama siz yeter ki isteyin, şansınızı kendiniz yaratırsınız" sözleriyle seslendi.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nin dördüncüsü, Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. KARBEM Kariyer Günleri kapsamında bu yıl da "Potansiyelini Keşfet, Tercihlerinle Geleceğini İnşa Et" temasıyla düzenlenen panelde öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya geldi.

Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Seyfi Durmaz, Prof. Dr. Ecehan Yeşilova Aras, İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı ve Doç. Dr. Gün Pakyürek katıldı.

Sunuculuğunu rehberlik öğretmeni Müge Şeref'in üstlendiği panelde konuşmacılara; seçtikleri bölümlerle ilgili karar süreçleri, eğitim hayatları, uzmanlık alanlarının ayrıntıları gibi konular yöneltildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında gençlere "Hiçbir şeyden vazgeçmeyin" çağrısında bulundu. Çevre Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Kınay, insan ilişkileri, adalet duygusu ve çevreye olan duyarlılığı nedeniyle çevre mühendisliğini tercih ettiğini vurguladı. Kadın bir mühendis olarak şantiyelerde görev aldığını, "yapamaz" denilen işleri başardığını ve kendi yolunu kendi çabalarıyla çizdiğini dile getiren Kınay "Benim bugün burada konuşabiliyor olmam, vazgeçmemem sayesinde. Sizlerde hayatta ne olursa olsun doğrudan, adaletten ve iyilikten yana olun. Susmayın, korkmayın ve asla vazgeçmeyin" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Panelistlerden gençlere mesaj

Panelistlerden Prof. Dr. Ecehan Yeşilova Aras, hukuk fakültesinde sadece ezber değil, analitik düşünce ve sistematik yaklaşımın esas olduğunu vurguladı. "Hukuk bir matematik işidir" diyen Aras, öğrencilerin yazma alışkanlığı geliştirmesinin önemine de dikkat çekti. Doç. Dr. Seyfi Durmaz, çocukluk hayalinin doktorluk olduğunu belirtti ve "Rekabet, birlikte çalışma ve motivasyon çok önemli. Mesleğinizin yanında güçlü bir sosyal hayat da kurun" mesajını verdi.

Psikolog Doç. Dr. Gün Pakyürek ise psikolojinin geniş bir çalışma alanına sahip olduğunu belirterek, "Pes etmediğiniz sürece her zaman bir kapı açılır. Asıl kaybetmek, vazgeçmektir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Kariyer Günleri: Gençlere İlham Veren Mesajlar - Son Dakika

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