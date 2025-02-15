Karabağlar'da Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Karabağlar'da Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi Yaygınlaşıyor

Karabağlar Belediyesi, İzmir'de yürütülen Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi ile mahallelerde gönüllü afet ekipleri oluşturuyor. Proje, afet farkındalığını artırmayı ve etkili müdahale yapabilecek ekipler oluşturmayı hedefliyor. Toplamda 700 saatlik eğitimle gönüllüler, afet anında bilinçli hareket edebilecek ve güvenli tahliye konusunda donanımlı hale gelecek.

15.02.2025 11:14  Güncelleme: 11:30
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi, ilçedeki mahallelerde giderek yaygınlaşıyor. İzmir'de bir ilk ve tek olan bu proje, yaklaşık üç yıldır sürdürülüyor ve diğer ilçelere de örnek olacak şekilde büyümeye devam ediyor.

Karabağlar Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, AKUT, TRAC, AFAD ve Karabağlar Belediye Meclisi Dirençli Kentler Komisyonu iş birliği ile yürütülen proje kapsamında mahallelerde gönüllü afet ekipleri oluşturuluyor.

Projenin amacı, afet farkındalığını artırmak, mahalle sakinlerini bilinçlendirmek ve afet anında hızlı ve etkili müdahale yapabilecek ekipler oluşturmak. Eğitimlerle desteklenen bu sistem sayesinde Karabağlar 'da daha güvenli ve dirençli bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Afet gönüllülerine 700 saatlik eğitim

Afet gönüllüleri, AKUT'un arama-kurtarma deneyimlerinden ve 6 Şubat Depremi'ndeki tecrübelerden faydalanılarak hazırlanan ve toplam 700 saatten fazla süren eğitimlerden geçiyor. Verilen eğitimler, şöyle sıralanıyor:

-Deprem Bilinci Eğitimi (İMO İzmir Şubesi)

-Yangın ve Sel Eğitimi (AKUT)

-Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı(AKUT)

-Temel Kampçılık Eğitimi (AKUT)

-İletişim ve Navigasyon Eğitimi (AKUT-TRAC)

-Olay Yeri Güvenliği ve İşaretleme (AKUT)

-Temel İlk Yardım Eğitimi (Herkes İçin Sağlık Derneği)

-Lojistik Malzeme Kullanımı ve Temel Kavramlar (AKUT)

-AFAD Eğitimleri ve Tatbikatlar

Bu kapsamlı eğitim süreciyle mahalle gönüllüleri, afet anında bilinçli hareket edebilecek, güvenli tahliye ve ilk müdahale konusunda donanımlı hale gelecek.

Mahallelerde gönüllü sayısı artıyor

2022'de başlatılan sistemde şu ana kadar birçok mahallede hazır ekipler oluşturuldu. Yeni dönemde, Kazım Karabekir, Uğur Mumcu, Sarıyer ve Sevgi Mahalle muhtarlarını ziyaret edildi ve mahalle gönüllüleri oluşturularak gönüllü eğitimleri başladı. Mahalle muhtarlığı ziyaretleri, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet Komisyonu Üyesi Selma Nalbantoğlu, Karabağlar Belediyesi Dirençli Kentler Komisyon Başkanı Nurcan Pirgan Çakır ve AKUT İzmir Seminer Birim Sorumlusu Esra Pullu tarafından yürütülüyor. Sürece Karabağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü de aktif olarak katılıyor.

"Karabağlar'ı afetlere karşı daha dirençli ve dayanıklı hale getiriyoruz"

Afet gönüllülük sisteminin önemine vurgu yapan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak için toplumun her kesimini sürece dahil etmek zorundayız. Bu nedenle mahallelerde oluşturduğumuz gönüllü sistemini çok önemsiyoruz. Karabağlar'ı afetlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz"  dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi Yaygınlaşıyor - Son Dakika

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