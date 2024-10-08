Karabağlar'da 'Yuvam Olur Musun?' Etkinliği ile 26 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
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Karabağlar'da 'Yuvam Olur Musun?' Etkinliği ile 26 Hayvan Sahiplendirildi

Karabağlar\'da \'Yuvam Olur Musun?\' Etkinliği ile 26 Hayvan Sahiplendirildi

Karabağlar Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlediği 'Yuvam Olur musun?' etkinliği ile 13 köpek ve 13 kediye yeni yuvalar buldu. Etkinlikte hayvan hakları ve sahiplenme konuları vurgulandı.

08.10.2024 10:44  Güncelleme: 11:05
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi, hayvan sağlığı merkezinde barınan can dostları sahiplendirmek için "Yuvam Olur musun?" etkinliğinin ikincisini düzenledi. Etkinlik sonunda 13 köpek ve 13 kedi olmak üzere toplam 26 hayvan sıcak yuvalarına kavuştu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Üçyol 100.yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen "Yuvam Olur musun?"etkinliğine, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir, Angels Farm Sanctuary Turkey, Haybap Ferdinand Doğaya ve Hayvanlara Ahbap Derneği ve Kentsel Arama Kurtarma Timi HARK'ın kurucusu Sibel Çakır, İzmirliler Derneği Başkanı Uzman Psikolog Ahmet Konya, İZÇEV ve İzmir Hayvan Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi Kaan Ceylan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları, ilçe tarım yetkilileri ile çok sayıda hayvansever katıldı.

Kınay: Biz Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar diyoruz

Tüm canlıların yaşama hakkını, eşitliği, adaleti, özgürlüğü savunduklarını belirten Başkan Kınay, "Sokak canlıları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin ikincisini düzenleyerek her bir canlımıza bir el uzatılsın, bir yuvaları olsun istiyoruz. Burada çalışanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, veteriner hekimlerimizle, vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza vererek her bir canımıza can olmaya çalışacağız. Bu destekler çalışmalar büyüyerek devam edecek. Bizler sorunların çözümünü kavga ederek, çatışarak değil; bilimsel, vicdani, insani çözümler üreterek ortaya koyacağız Yaşayan ve yaşatan Karabağlar için bizim uzattığımız ellere sizin de elinizi uzatmanızı istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanı Gökhan Özdemir de, Başkan Kınay'ı kısa sürede düzenlediği 2. etkinlikten dolayı tebrik etti. Kanunla ilgili yaşanan sıkıntılardan bahseden Özdemir "20 yılda İzmir belediyelerinin yaptığını tüm ülke yapabilseydi, biz bugün bunları konuşmamış olurduk" diye konuştu.

İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan de bu tür etkinliklerin devamının geleceğine inandığını söyleyerek "Sokak hayvanı yoktur, sokağa atılan hayvan vardır. Hayvan seviyorsunuz sahiplenin. Onlara sahip çıkın" diye konuştu.

İzmirliler Derneği Başkanı Uzman Psikolog Ahmet Konya da yaptığı konuşmada, hayvan sahiplenmenin insan psikolojisine olumlu katkı sağladığını vurguladı. Doğaya ve Hayvanlara Ahbap Derneği ve Kentsel Arama Kurtarma Timi HARK'ın kurucusu Sibel Çakır, 6 Şubat depremi başta olmak üzere diğer doğal afetlerde katıldıkları aktif çalışmalardan bahsetti. İZÇEV ve İzmir Hayvan Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi Kaan Ceylan ise sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için ellerinden gelen çabayı dernek olarak göstereceklerini söyledi.

Özgür Özel'den mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bir mesaj göndererek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay olmak üzere tüm hayvanseverlere teşekkür etti. Özel'in "Bu anlamlı buluşma vesilesiyle bir kez daha "başta yaşam hakkı olmak üzere" hayvan haklarını savunmanın hepimizin görevi olduğunu hatırlatıyorum" mesajı büyük alkış aldı.

Etkinliğin sonunda hayvanların sahiplendirme sertifikaları Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başta olmak üzere diğer konuklar tarafından duyarlı vatandaşlara verildi. Bu etkinlikte 13 köpek 13 kedi olmak üzere toplam 26 hayvan sıcak yuvalarına kavuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da 'Yuvam Olur Musun?' Etkinliği ile 26 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabağlar'da 'Yuvam Olur Musun?' Etkinliği ile 26 Hayvan Sahiplendirildi - Son Dakika
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