Karabağlar Yılbaşı Panayırı'na yoğun ilgi

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(İZMİR) - Karabağlar 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen ve 29 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek olan Yılbaşı Panayırı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sahne ve DJ performansları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla zenginleşen etkinliklerde, dün akşam Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Grup: No409 sahne aldı.

Karabağlar Belediyesi'nin, kadınların el emeğiyle hazırladığı hediyelik eşyaların satışa sunulduğu "Yılbaşı Panayırı" 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sahne ve DJ performansları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla zenginleşen etkinliklerde, dün akşam Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan Grup: No409 sahne aldı. Grubun üyeleri Selim Çeliker, Kayra Burak Tanur, Abdullah Keleş, Enes Çakar, Eşref Ulaş Başbuğ, Begüm Oğuz ve Aheng Yağız, ilk kez büyük bir sahnede performans sergilemenin heyecanını yaşadı. Konserin ardından gençleri tebrik eden Başkan Helil Kınay, Karabağlar'da gençlerin yeteneklerini sergilemeleri için fırsatlar yaratmaya devam edeceklerini vurguladı. Kınay, "Gençlerimizin böyle güzel bir performansla yeteneklerini ortaya koymalarından büyük mutluluk duydum. Onların her zaman yanındayız ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.