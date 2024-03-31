81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KARABÜK SON - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KARABÜK SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:32  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 252
Toplam Seçmen : 82.395
Açılan Sandık : 72
Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Kullanılan Oy : 17.002
Geçerli Oy : 16.580
Katılım Oranı : % 73,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZKAN ÇETİNKAYA% 33,45.538
MHPRAFET VERGİLİ% 26,984.474
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZER% 22,23.680
CHPBAYRAM KARADAĞ% 12,362.049
DİĞER% 1,74289
SAADETORHAN GÖKMEN% 0,99165
İYİ PARTİABDULLAH ADATEPE% 0,91151
ZAFER PARTİSİALİ AYHAN ŞENSOY% 0,78129
DEM PARTİEMİNE KAYA% 0,1729
HÜDA PARAHMET URAL% 0,1728
BTPMEHMET FURKAN AYDIN% 0,1118
DSPELA SOYLU% 0,0711
APÖMER AYDOĞDU% 0,058
MİLLETKAMİL ŞENTÜRK% 0,035
HKPCEMALETTİN ERDEMCİ% 0,023
HAK-PARİSMAİL KESEN% 0,012
TKHNURSEL KARARLI% 0,011
EFLANİ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSNÜ AKIN% 63,94399
AK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 33,82211
DEVA PARTİSİMUSTAFA UĞUR CEYLAN% 1,9212
CHPİBRAHİM YALÇIN% 0,322
ESKİPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 74,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN CIVA% 52,63932
MHPSIRRI ŞEN% 35,85635
İYİ PARTİEROL SERİN% 6,66118
YENİDEN REFAHBEYTULLAH DUMAN% 4,2976
HKPFURKAN ORAL% 0,346
SAADETRAMAZAN TURAN% 0,234
OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 81,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ŞAHİN% 46,5688
BAĞIMSIZMUSTAFA DURSUN% 21,1640
MHPNESLİHAN KAYA KARPUZ% 16,431
CHPMUSTAFA ORHAN% 8,4716
BTPZİHNİ ERİKCİ% 3,176
DİĞER% 2,655
YENİDEN REFAHSATILMIŞ BOSTANCI% 1,593
SAFRANBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 13,39
Katılım Oranı : % 71,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPELİF KÖSE% 46,361.618
AK PARTİALİ BÜYÜKÖZDEMİR% 36,821.285
MHPEMİN YILDIZ% 5,84204
YENİDEN REFAHİLYAS KARAKABAK% 3,61126
İYİ PARTİHAKAN PEKER% 3,32116
DİĞER% 2,0170
SAADETMUSTAFA ÖZÇELİK% 1,1239
BTPRAMAZAN KAPLAN% 0,414
BAĞIMSIZERSAN GÜRBÜZ% 0,2910
ZAFER PARTİSİZAFER DİKMEN% 0,238
YENİCE

Açılan Sandık Oranı : % 20,69
Katılım Oranı : % 86,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ% 56,8764
MHPZEKİ ÇAYLI% 25,35341
CHPENVER ÖZGÜ% 14,8199
YENİDEN REFAHNURULLAH SELGEÇTİ% 1,3418
DİĞER% 1,3418
SAADETİSMAİL KİRENLİ% 0,34
BTPMUSTAFA ERPER% 0,071

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARABÜK SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde
    20:49 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.

  • Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor
    20:48 Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

    ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 20:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: KARABÜK SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement