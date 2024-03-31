KARABÜK SON

Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.