KARABÜK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|252
|Toplam Seçmen
|:
|82.395
|Açılan Sandık
|:
|72
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 28,57
|Kullanılan Oy
|:
|17.002
|Geçerli Oy
|:
|16.580
|Katılım Oranı
|:
|% 73,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZKAN ÇETİNKAYA
|% 33,4
|5.538
|MHP
|RAFET VERGİLİ
|% 26,98
|4.474
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZER
|% 22,2
|3.680
|CHP
|BAYRAM KARADAĞ
|% 12,36
|2.049
|DİĞER
|% 1,74
|289
|SAADET
|ORHAN GÖKMEN
|% 0,99
|165
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH ADATEPE
|% 0,91
|151
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ AYHAN ŞENSOY
|% 0,78
|129
|DEM PARTİ
|EMİNE KAYA
|% 0,17
|29
|HÜDA PAR
|AHMET URAL
|% 0,17
|28
|BTP
|MEHMET FURKAN AYDIN
|% 0,11
|18
|DSP
|ELA SOYLU
|% 0,07
|11
|AP
|ÖMER AYDOĞDU
|% 0,05
|8
|MİLLET
|KAMİL ŞENTÜRK
|% 0,03
|5
|HKP
|CEMALETTİN ERDEMCİ
|% 0,02
|3
|HAK-PAR
|İSMAİL KESEN
|% 0,01
|2
|TKH
|NURSEL KARARLI
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSNÜ AKIN
|% 63,94
|399
|AK PARTİ
|İBRAHİM ERTUĞRUL
|% 33,82
|211
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA UĞUR CEYLAN
|% 1,92
|12
|CHP
|İBRAHİM YALÇIN
|% 0,32
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 74,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN CIVA
|% 52,63
|932
|MHP
|SIRRI ŞEN
|% 35,85
|635
|İYİ PARTİ
|EROL SERİN
|% 6,66
|118
|YENİDEN REFAH
|BEYTULLAH DUMAN
|% 4,29
|76
|HKP
|FURKAN ORAL
|% 0,34
|6
|SAADET
|RAMAZAN TURAN
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 81,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ŞAHİN
|% 46,56
|88
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DURSUN
|% 21,16
|40
|MHP
|NESLİHAN KAYA KARPUZ
|% 16,4
|31
|CHP
|MUSTAFA ORHAN
|% 8,47
|16
|BTP
|ZİHNİ ERİKCİ
|% 3,17
|6
|DİĞER
|% 2,65
|5
|YENİDEN REFAH
|SATILMIŞ BOSTANCI
|% 1,59
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,39
|Katılım Oranı
|:
|% 71,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ELİF KÖSE
|% 46,36
|1.618
|AK PARTİ
|ALİ BÜYÜKÖZDEMİR
|% 36,82
|1.285
|MHP
|EMİN YILDIZ
|% 5,84
|204
|YENİDEN REFAH
|İLYAS KARAKABAK
|% 3,61
|126
|İYİ PARTİ
|HAKAN PEKER
|% 3,32
|116
|DİĞER
|% 2,01
|70
|SAADET
|MUSTAFA ÖZÇELİK
|% 1,12
|39
|BTP
|RAMAZAN KAPLAN
|% 0,4
|14
|BAĞIMSIZ
|ERSAN GÜRBÜZ
|% 0,29
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER DİKMEN
|% 0,23
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,69
|Katılım Oranı
|:
|% 86,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ
|% 56,8
|764
|MHP
|ZEKİ ÇAYLI
|% 25,35
|341
|CHP
|ENVER ÖZGÜ
|% 14,8
|199
|YENİDEN REFAH
|NURULLAH SELGEÇTİ
|% 1,34
|18
|DİĞER
|% 1,34
|18
|SAADET
|İSMAİL KİRENLİ
|% 0,3
|4
|BTP
|MUSTAFA ERPER
|% 0,07
|1
Son Dakika › Güncel › KARABÜK SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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