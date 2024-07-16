Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda, şehitler için dua edildi, 15 Temmuz Belgeseli izletildi ve konuşmalar yapıldı. Programda, hain darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirenler hain olarak tanımlandı. Ayrıca, şehitleri unutmamak ve unutturmamak temel hedef olarak belirtildi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da izletildi.

16.07.2024 21:42
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Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

KARABÜK - Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından Kemal Güneş Caddesi üzerinden organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi ve15 Temmuz Belgeseli izletildi.

Karabüklü 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe ile Gazi Hüseyin Yılmaz'ın özgeçmişlerinin okunduğu programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Tarih yeni gibi duruyor 15 Temmuz 2016 ama mazi, 1071'de Alparslan'ın Anadolu'yu girişi ile başlıyor. Elhamdülillah bizler ordusu olan millet değil, milleti ordu olan bir devletiz. Okyanus ötelerinden, sınır ötelerinden ülkemize operasyon çekmek isteyen baş şeytanı da burada kınıyorum. 15 temmuz milli birlik ve demokrasi bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Keskinkılıç: "Buna tiyatro diyenler, haindir, hain oğlu haindir"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, hain darbe gecesi Ankara'da meclisin, özel harekat başkanlığının, MİT'in, Külliyenin bombaladığını anımsatarak, "Şimdi bazıları çıkıyor, 'Yav bir tiyatro' diyor. Nesi tiyatro ulan bunun nesi tiyatro. Hangi ülkede, emniyet, MİT, Meclis bombalanır. Böyle tiyatro mu olur. Bu düpedüz, bu millete karşı, girişilmiş en hain darbe girişimidir. Buna tiyatro diyenler, haindir, hain oğlu haindir. Şimdi sosyal medyada bir takım insanlar kafa karıştırmaya çalışıyor. Bilin ki bunlar, hainin ta kendisidir. Unutmayın, bu devlet uyumaz. Hepinizin ne yaptığını biliyoruz. Öyle başka kılıklara girip de başka başka senaryolar yazmaya kalkmayın. Günü geldiğinde bu millet ayağa kalkar, tankın önüne yatar, kurşunun önüne bedenini siper eder, size müsaade etmez. Şimdi gençlerin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Genç arkadaşlar, o akşamki görüntüleri mutlaka izleyin. O akşam yaşananları mutlaka büyüklerinize sorun. Devletinize bağlı olun. Sizin sahibiniz, efendiniz, bu millettir. Devlet memurları, siz bu devletin memurlarısınız. Efendiniz de millettir. Başkasına hizmet etmeyin, sadece bu millete hizmet edin" dedi.

Şahin: "Temel hedefimiz, şehitleri unutmamak, unutturmamaktır"

AK Parti Karabük Milletvekili Av. Cem Şahin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza, sokağa çıkın çağrısı üzerine, bu ülkenin kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, siyasi meşrepleri, hayata bakışları ne olursa olsun, tek tek sokağa döküldüler. Sokağa dökülen milletimiz, yalın kılıç, elleri çıplak bir şekilde kendilerine doğrultulan tanklara, tüfeklere karşı mukavelede bulundular. İman dolu göğüslerini siper ederek, tam anlamıyla ifadesi budur. Ortaya koydukları fedakarlık bizim için milat ama aslında dünyaya örnek oldu. Unutulan darbeler tekrarlanır. Temel hedefimiz, şehitleri unutmamak, unutturmamaktır" ifadelerinde bulundu.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise, bugün vatanseverlik ruhumuzu, güçlü milli şuurumuzu, her türlü tehdide karşı, birlik ve beraberlik içerisindeki kararlı duruşumuzu, tüm dünyaya yeniden ilan ediyoruz, diyerek, "Sinsi ve alçak darbe girişimini bertaraf ettiği, 15 Temmuz 2016 gecesi, büyük Türk Milleti, 'o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak' diyerek, istiklal sancağını, demokrasi ve bağımsızlığımızın sembolü olarak, göklerde dalgalandırmış ve cennet vatanımızı destansı bir direnişle savunmuştur. Göklerden inen hain kurşunlar, milli iradeye çarparak, geri dönmüş, yer yüzü bir kez daha Türk Milleti'nin kutlu savaşına şahitlik etmiştir." dedi.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

Kahramanlık türküleri seslendirilen program, ilahi gruplarının dinletisinin ardından okunan sela ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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