Karabük\'te 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri ve şehidin ailesi mezara karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Barış Efe için de Eflani ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Efe'nin Çukurören köyünde ailesinin ziyaret edilmesinin ardından kabrinde düzenlenen programda, mezara karanfil konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Etkinlikler kapsamında Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanlıklarını da ziyaret etti.