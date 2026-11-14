Karabük'te 55 milyon liralık zarara yol açan dolandırıcılıkta 11 şüpheli yakalandı

Karabük'te 55 milyon liralık zarara yol açan dolandırıcılıkta 11 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının dolandırıcılık ve belgede sahtecilik soruşturmasında, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. 45 personelle operasyonda 6 şüpheli Karabük, 3'ü Ankara, 1'i İstanbul ve 1'i Bartın'da gözaltına alındı.
Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 45 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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