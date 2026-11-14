Karabük'te 55 milyon liralık zarara yol açan dolandırıcılıkta 11 şüpheli yakalandı

Karabük'te firmaları 55 milyon lira zarara uğratan 11 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 45 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 şüpheli gözaltına alındı.