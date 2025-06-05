Karabük\'te Bayram İçin Güvenlik Önlemleri

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan kentte Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 650 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Yavuz, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ile asayiş ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan uygulama noktasına giden Yavuz, durdurulan araçlarda emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere uyarılarda bulundu.

Vatandaşların bayramlarını kutlayan Yavuz, çocuklara düdük ve boyama kitabı hediye etti.

"Tüm kurumlarla koordinasyon içinde sahadayız"

Vali Yavuz, gazetecilere, tüm kurumlarla koordinasyon içinde sahada olduklarını söyledi.

Yavuz, Valilik koordinasyonunda tüm kurumlarla vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Bayram tatili süresince günlük yaklaşık 650 emniyet ve jandarma personeli sahada olacak. Trafik ve asayişin sağlanması için ekipler hem şehir merkezinde hem de ilçelerde görev yapacak. Trafik denetimleri İçişleri Bakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamında havadan ve karadan sürdürülüyor." diye konuştu.

Vali Yavuz, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Safranpark jandarma uygulama noktası ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret etti.