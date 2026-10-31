Karabük'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi - Son Dakika
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Karabük'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi

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Karabük\'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi
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Karabük\'te hafızlığını tamamlayan 150 öğrenciye icazet belgeleri törenle verildi
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Karabük'te hafızlık eğitimini tamamlayan 150 öğrenci için Yeni Mahalle Spor Salonu'nda icazet töreni düzenlendi. Törende öğrencilere icazet belgeleri verildi; İl Müftülüğü kurslarında 70, Safranbolu İlçe Müftülüğü kurslarında 80 öğrencinin eğitimini tamamladığı belirtildi.

Karabük'te eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünce Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilerin hafızlık sürecinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Vali Oktay Çağatay, İl Müftülüğüne bağlı kurslarda 70, Safranbolu İlçe Müftülüğüne bağlı kurslarda ise 80 öğrencinin eğitimlerini tamamladığını belirterek, "Kur'an-ı Kerim, milletimizin manevi hayatının sarsılmaz temeli, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin yegane rehberidir. Bu mukaddes kitabı ezberleyerek gönüllerine nakşeden hafızlarımızın yetişmesi, geleceğimiz adına en kıymetli tohumdur." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de öğrencilere Kur'an'ın rehberliğinde bir ömür sürmeleri temennisinde bulunarak, "Bu yoğun çaba ve gayret içerisinde şüphesiz ailenizin çok ciddi desteği gerekiyordu. Sizler de bu desteği aldınız ve şu an her biriniz hafız ve hafize oldunuz. Hocalarınızı, İl Müftülüğü görevlilerimizi tebrik ediyorum. Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Kur'an-ı Kerim sizin rehberiniz olsun, hayatınızın merkezinde olsun." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin ise Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaş grubundan başlayarak her yaşa yönelik Kur'an eğitimi sunduklarını kaydetti.

Kur'an eğitim merkezlerinin önemine değinen Şahin, "7'den 70'e Diyanet İşleri Başkanlığı olarak herkese Kur'an'ı, dinini öğrenebilme imkanı sunuyoruz. Günümüz teknolojisinin getirdiği imkanları da düşünürseniz televizyonlarda Kur'an öğretiliyor, bilgisayarınızın, telefonunuzun bir tuşuna bastığınızda yüzlerce program önünüze gelir. Bundan dolayı diyorum ki artık Kur'an bilmeyen kimse kalmasın çünkü Kur'an öğrenmek en büyük huzurdur. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Karabük İl Müftüsü Mustafa Yavuz da Kur'an'a adanmış yüreklerin sevgisine ortak olduklarını, ailelerin gururunu, hocaların mutluluğunu ve Karabük'ün heyecanını hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 150 öğrenciye icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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