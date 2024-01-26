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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yollar kayganlaşırken, zincirsiz araçlar yolda kaydı. Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

26.01.2024 - 18:44,
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Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'te kar yağışı etkili olurken, sürücülere kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Beştepeler mevkisi ve Karabük- Bartın karayolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte yollar kayganlaşırken, zincirsiz araçlar yolda kaydı. Bazı tırlarda yolda ilerlemekte güçlük çekti. Karayollarına araçlar tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürdürürken, bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Ahmetusta Geçidi'nde kar üzerine soba kuran Adem Başoğlu, ailesiyle birlikte karda kamp yaptı.

Karabük\'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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