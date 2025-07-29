Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Karabük'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor

Karabük\'te orman işçilerinin alevlerle mücadelesi sürüyor
29.07.2025 13:23
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Karabük merkezde dün başlayan yangına karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Karabük merkezde dün başlayan yangına karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale eden Karabük Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Müdürlükte orman işçisi olarak görev yapan Kadir Kanca, AA muhabirine, geçen hafta cuma gününden bu yana sahada yangınla mücadele ettiklerini söyledi.

İlk olarak Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Davutlar köyüne görevlendirildiklerini belirten Kanca, "Oradan Üçbaş köyüne geçtik. Pazar günü akşam yangın daha da büyüyünce Cumayanı köyüne indik. Yaklaşık 6-7 gündür buradayız." dedi.

Kanca, dün Kahyalar köyünde yangın başlayınca bölgeye geldiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dün ekipçe Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün misafirhanesine duş almaya gitmiştik. Oradan Belediyenin sosyal tesislerine uğradık. Yemek yemiştik. Allah razı olsun duyarlı vatandaşlar hesabımızı ödemişler. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Son ateş sönene kadar buradayız."

Orman işçilerinden Emirhan Yavaşcı da 23 Temmuz Çarşamba günü sabah 06.00'da Cildikısık'ta çıkan yangına gittiklerini belirterek, "Orada çalışmalarımızı sürdürdük. Allah'a şükür kısa sürede söndürdük. Orada soğutma yaptığımız sırada Ovacık ilçesinde yangın çıktı. Ekiplerimiz oraya da gitti. Son hız çalıştık. Mücadele ettik." diye konuştu.

Orman işçilerinden Erdal İncebacak ise Eskişehir'de orman yangınında şehit olanları rahmetle andı.

22 Temmuz Salı gününden bu yana yangınlarla mücadele ettiklerini vurgulayan İncebacak, "Yeşil vatan bizim. Biz bunu koruyacağız. Ebedi, ölene kadar. Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmadılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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