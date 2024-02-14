Karabük'te Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Para Cezası - Son Dakika
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Karabük'te Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Para Cezası

Karabük\'te Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Para Cezası

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde bir sürücü, aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

14.02.2024 00:49  Güncelleme: 00:50
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Karabük'te otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

100. Yıl Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karabük'te Drift Yapan Sürücüye 32 Bin 233 Lira Para Cezası - Son Dakika
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