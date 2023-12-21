 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde arıza yapan otomobiline bakmak için indiği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralanan infaz koruma memuru Semih Cansız, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cansız'ın cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü.

21.12.2023 - 10:07,
Abone Ol

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde arıza yapan otomobiline bakmak için indiği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması yaralanıp, hastanede tedavi gören infaz koruma memuru Semih Cansız, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cansız'ın cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, 14 Kasım'da Karabük'ün Yenice ilçesinin Gökbel mevkiinde meydana geldi. İnfaz koruma memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Semih Cansız, kullandığı 67 DH 790 plakalı otomobilde elektrik arızası meydana gelince yol kenarında durdu. Arızaya bakmak için inen Cansız'a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle Cansız metrelerce yolda sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Semih Cansız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mehmet A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'UYAN'

Yoğun bakımda 34 gün boyunca yaşam savaşı veren Semih Cansız, 18 Aralık'ta hayatını kaybetti. Cansız için bugün Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cansız'ın yakınları tabutu başında taziyeleri kabul ederken kız kardeşi Seren Kargidan tabuta sarılarak ağabeyinin fotoğrafını öpüp 'uyan' dedi. Kargidan tabut başında gözyaşları döktü. Cansız'ın bazı yakınları ise fenalık geçirdi. Kılınan namazın ardından Cansız'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)

Karabük\'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Karabük, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


10:47
Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46
Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45
Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25
Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti

Son Dakika
10:47 Acun Ilıcalı: Adnan Oktar Örgütünden Ayrıldım
10:46 Roman Abramoviç, İstanbul'da gittiği mekanda personeli ihya etti
10:45 Altın Gram Fiyatı Düşüşle Başladı, Yükselişle Devam Ediyor
10:25 Toyota, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 11:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement