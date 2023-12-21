Karabük\'te trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memuru için cenaze töreni düzenlendi

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde arıza yapan otomobiline bakmak için indiği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması yaralanıp, hastanede tedavi gören infaz koruma memuru Semih Cansız, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cansız'ın cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, 14 Kasım'da Karabük'ün Yenice ilçesinin Gökbel mevkiinde meydana geldi. İnfaz koruma memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Semih Cansız, kullandığı 67 DH 790 plakalı otomobilde elektrik arızası meydana gelince yol kenarında durdu. Arızaya bakmak için inen Cansız'a, Mehmet A. (47) idaresindeki 78 BC 198 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle Cansız metrelerce yolda sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Semih Cansız, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Mehmet A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'UYAN'

Yoğun bakımda 34 gün boyunca yaşam savaşı veren Semih Cansız, 18 Aralık'ta hayatını kaybetti. Cansız için bugün Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Cansız'ın yakınları tabutu başında taziyeleri kabul ederken kız kardeşi Seren Kargidan tabuta sarılarak ağabeyinin fotoğrafını öpüp 'uyan' dedi. Kargidan tabut başında gözyaşları döktü. Cansız'ın bazı yakınları ise fenalık geçirdi. Kılınan namazın ardından Cansız'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)