Karabük'te uygarlığın izleri keşfedilecek - Son Dakika
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Karabük'te uygarlığın izleri keşfedilecek

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Batı Karadeniz Bölgesinde Paphlagonia ve Btinya olarak adlandırılan bölgelerdeki kentlerde uygarlığın izlerini keşfetmek amacıyla Erasmus+ Blended Intensive Programmes kapsamındaki proje başladı. Proje kapsamında Litvanya, Romanya, Almanya ve Hırvatistan'dan gelen öğretim üyeleri ve öğrenciler, antik kentler ve kültürel miras alanlarını inceleyecek ve sürdürülebilir planlamada kullanılacak projeler üretecek.

08.05.2024 14:31
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Karabük'te uygarlığın izleri keşfedilecek

KARABÜK - Batı Karadeniz Bölgesinde Paphlagonia ve Btinya olarak adlandırılan bölgelerdeki kentlerde uygarlığın izlerini keşfetmek "Miras Kentlerden Öğrenmek, Geleceği Tasarlamak" temalı Erasmus+ Blended Intensive Programmes kapsamındaki proje Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

KBÜ ev sahipliğinde düzenlenen Erasmus+ BIP kapsamındaki projeyle Litvanya, Romanya, Almanya ve Hırvatistan'dan Karabük'e gelen 5 öğretim üyesi ve 15 öğrenci, 6-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti, UNES Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu Yörük köyü, Amasra Tieos bölgesi ele alınacak.

Erasmus+ BIP projesi ile Anadolu'nun Batı Karadeniz Bölgesinde M.Ö. 1200'lü yıllarda "Paphlagonia" ve "Btinya" olarak adlandırılan bölgelerdeki kentlerde bu uygarlığın izlerini keşfetmek, bu kentlerin kuruluş modellerini incelemek, tespit edilen durumlardan neticelendirmeler yapmak ve bu yerleşim alanlarının mevcut koruma sorunlarını gözlemlemek, öğrencilerin sürdürülebilirliği için hayal kurmalarını sağlamak ve bu hayalleri tasarımlarında kullanmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Atölye çalışmaları "Miras Şehirlerinde Sürdürülebilir ve Ekolojik Tasarım", "Miras Şehirlerinde Erişilebilirlik/Hareketlilik", "Heritege Şehirlerinde Yenilikçi Tasarım" olmak üzere üç ana tema altında yürütülecek.

Erasmus projesi hakkında bilgi veren Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Özköse, "Miras kentlerinden öğrenmek ve bunu sürdürülebilir planlamada kullanmak amacıyla yoğunlaştırılmış bir eğitim programı başlattık. 17 ve 24'ünde toplamda bir hafta yüz yüze ve ardından iki hafta online olarak devam ettik. Miras kentlerini öğrenmek ve sürdürülebilir planlamada kullanmak isteyen Litvanya, Romanya, Almanya ve Hırvatistan'daki üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmaya gönüllü oldu. Proje kapsamında hem alan çalışmaları yürütecek hem de öğrencilerin miras kentlerinden başlayıp Safranbolu olmak üzere arkeolojik alanlar ve kentsel alanlar Amasra, Zonguldak, Hadrianapolis ve Yörük Köyü gibi farklı nitelikteki kültürel miraslardan ne hissettiklerini, ne öğrendiklerini ve hangi sorunları hissettiklerini değerlendirecekler" dedi.

Özköse, turizmin getirdiği sorunların ele alınacağını ve bu bölgeler için öneriler ve projelerin sunulacağını dile getirerek, "Yüz yüze eğitim olan workshop ve tartışma ortamlarında katılımcılar, kısa sürede projeler üretecekler. Dört ülkeden gelen öğrenciler, aynı zamanda Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle ortak grup çalışmaları yapacak ve elde ettikleri fikirleri sunacaklar. Üniversitemiz, uluslararası ilişkiler alanında sağladığı destekle katılımcıları İstanbul'dan alıp buraya getirdi ve konaklamalarını sağladı. Değerli bilim insanları, Üniversitemiz dışından da destek sağlayarak konferanslar verdi. Böylelikle elimizdeki imkanları iyi tanıtarak katılımcıların kafalarında olumlu hatıralar ve fikirler bırakmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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