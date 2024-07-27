Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali'nde Engelsiz Yaşam Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali'nde Engelsiz Yaşam Projesi Hayata Geçirildi

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'nde, Görme Engelli Bireylere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı projesi birinci oldu. Proje, engelli bireylerin daha rahat yaşam alanlarına kavuşması ve sosyal görünürlüklerinin artırılması amacıyla hayata geçirildi. Festivalin ikincisi ise mart ayında Ankara'da gerçekleştirilecek.

27.07.2024 11:29
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali'nde (Sosyalfest), "Engelsiz Yaşam Sosyal Model Tasarım Yarışması"nda birinci olan "Görme Engelli Bireylere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı" projesi hayata geçirildi.

KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Stadyum Genç Ofis'te düzenlenen uygulama etkinliğinde konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'in Türkiye için önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Sosyalfest'in Türkiye için büyük anlamlar taşıyacağını bildiren Kırışık, Sosyalfest'in ikincisini mart ayında Ankara'da gerçekleştirmeyi planladıklarını hatırlattı.

Festival kapsamında hedeflerine değinen Kırışık, şunları söyledi:

"Üniversite sayımızı, protokol yaptığımız üniversite sayısını daha da artırarak, Türkiye projesi haline getirmek istediğimiz Sosyal Bilimler Festivali'ni aynı zamanda uluslararası sahaya da taşıyarak, Türkiye'nin dünya projesi haline getirme hedefiyle çalışıyoruz. Karabük'te 100 bine yakın bir katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonu, Ankara'da 1 milyon civarında bir katılım hedefiyle yola çıkarak gerçekleştirmek istiyoruz."

"Projelerimizi adım adım hayata geçirmek istiyoruz"

Kırışık, "Görme Engelli Bireylere Yönelik Akıl Oyunları Tasarımı" projesini hazırlayan takımın, büyük bir başarı gösterdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu, ilk sosyal modeli hayata geçirme toplantımız. Türkiye birinciliği elde etmiş, Türkiye derecesi elde etmiş projelerimizi adım adım sizlerle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu gerçekten son derece önemli. Çünkü ilk sosyal model olarak hayata geçireceğimiz proje olacak. Engellilerimizin daha rahat yaşama alanlarına kavuşması, birlikte eğlenebilecekleri, öğrenebilecekleri zeminler oluşturulması, buluşma imkanlarının, bir araya gelme imkanlarının arttırılması açısından hem eğitici hem öğretici sosyal model tasarımımız bizim için çok önemli, çok kıymetli bir değer taşıyor."

Engellilerin daha rahat yaşam alanlarına kavuşması ve sosyal görünürlüklerinin artırılması için çalıştıklarına işaret eden Kırışık, engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak her şeyin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra görme engelli bireylerle çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Festivali'nde Engelsiz Yaşam Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

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