Karacabey\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Broşürleri Dağıtıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince cuma namazı sonrası vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı amaçlı broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güveni için emniyet mensuplarının 24 saat görevde olduğu hatırlatıldı.

Suçların önlenmesinde vatandaşların da tedbirler alması gerektiğini belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 İhbar Hattı'na gelen ihbarlarınız bizim için önemlidir. İlçemizde huzur ve güven içinde yaşamımızı sürdürmemiz için polis vatandaş işbirliğini sağlamak zorundayız. Bu amaçla vatandaşı bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmış olan broşürlerimizi dağıtıyoruz. Cuma namazı çıkışı arkadaşlarımızın dağıttığı broşürde 'Sahte para nasıl tanınır?', 'Yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirler', 'İş yerinden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler', 'Evden hırsızlık olaylarına karşı tedbirler' hakkında bilgilendirme yapılıyor. Emniyet güçleri olarak vatandaşlarımızla işbirliği içinde suç oranlarını azaltabiliriz."