Karacabey'de Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karacabey'de Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Karacabey\'de Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan kaçan bozayıyı bulmak için arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Ekipler, devrilen elektrikli çitin tahribi ile ayının kaçmasının ardından 30 kişilik bir timle bölgedeki tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

17.01.2025 13:43  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahribi sonucu kaçan bozayıyı arama çalışmaları 2'nci gününde de sürüyor. Gece sabaha kadar bölgede arama yapıp, 'Belki geri döner' diye kara yolunu kontrol altında tutan ekipler, bozayıya ulaşamadı. Toplam 30 kişiden oluşan Jandarma ve Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait ekipler, aramaları bu sabahtan itibaren sürdürüyor.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan biri kaçarken; olay, çarşamba günü sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Kaçan bozayıyı arama çalışmaları, dün sabaha kadar sürdü. Özel eğitim almış köpeklerle bölgeyi tarayan ekipler, 'Ayı, belki geri döner' ihtimali üzerine kara yolunu kontrol altında tutsa da kaçan ayıya ulaşılamazken, çevrede yaşayanlardan da hiçbir ihbar gelmedi. Barınağından firar eden bozayıyı arama çalışmalarına bu sabahtan itibaren devam edildi. Bursa'dan özel eğitim alan köpekleriyle gelen Jandarma Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 30 kişiden oluşan özel ekipler, Karacabey Longozu'ndaki aramalarını dron kullanarak sürdürüyor. Halkı, dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, çalışmaların devam edeceğini de açıkladı.

Boğazköy Muhtarı Şenol Kuş, aranan ayının dün sabah 07.00 civarında mahallelerinde görüldüğünü belirterek, "Biz ayıyı yakalayıp geri götürmek için uğraştık ama ayı kaçtı. Biraz ürktü, takip edildi ama sulara girdi herhalde. Sonra izini takip edemedik. Dün çalışmalar devam etti. Bugün de devam edecek. Dron ve köpeklerle takip edilip, yakalanmaya çalışılacak" dedi.

Boğazköy Mahallesi'nden Esma Avcı (60), evlerinin çevresinde görülen ayıdan korktukları için dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, "Korkudan, elim ayağım dolaşıyor, komşuya çıkamıyorum. Burası küçük bir yer. Aranan domuz, kedi ve köpek değil. Sıkıntımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Karacabey, Hayvanlar, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Yaşam, Bursa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey'de Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:47:50. #1.12#
SON DAKİKA: Karacabey'de Kaçan Bozayı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.