Karacabey'de Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karacabey'de Palet Fabrikasında Yangın

Karacabey\'de Palet Fabrikasında Yangın

Karacabey'deki palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, tavşan kurtarıldı.

06.10.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uluabat Mahallesi yakınında Bursa- Balıkesir yolundaki bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden 3'ü yüksek ısıdan dolayı rahatsızlık yaşadı. Sağlık ekiplerince oksijen desteği verilen erlerden 2'si tedbiren hastaneye götürüldü. İtfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Alevlerin arasında kalan tavşan vatandaş tarafından kurtarıldı

Öte yandan fabrika alanındaki bir kafeste beslenen evcil tavşan, alevleri fark edip bölgeye gelen Bilal Dile ve Salih Belciler tarafından kurtarıldı.

Dile, AA muhabirine, yakındaki Uluabat Deresi'nde arkadaşı Belciler ile balık tutarken alevleri fark ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bölgeye geldiklerini, sıcaktan yer yer eriyen tel örgülerin altından kaçan tavşanı gördüklerini anlatan Dile, "Köprü altında balık tutuyorduk, alevleri gördük önce, gökte kıpkırmızı bir ışık vardı. Bu tarafa yürüdüğümüzde palet fabrikasının yandığını anladık." dedi.

Bölgeye geldiklerinde tavşanın ateşten kaçtığını, sonra da yeniden yuvasına dönmeye çalıştığını görünce onu kurtarmaya çalıştıklarını anlatan Dile, "Alevler ilk geldiğimizde bayağı yüksekti, tüm paletler yanıyordu. Tavşanı kurtardık ve çalışmalara yardım ettik. Kovalamaca da oldu, üstüm başımdan da belli. Tavşanın üstüne atladım, çamurun içinde koştuk ama sonunda kurtardık." diye konuştu.

Dile, yangından dolayı korkan tavşana su içirdiğini ve bir süre yanından ayırmayacağını da ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karacabey, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey'de Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:09 İsrail’den Lübnan’a yeni hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı
23:24 Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm
22:16 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 ’’Teknofest’’ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız ''Teknofest'' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 04:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement