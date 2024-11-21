Bursa'nın Karacabey ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Nevzat İ. (42) idaresindeki yabancı plakalı tır, Karacabey- Bandırma kara yolunun yağış nedeniyle zeminin kayganlaştığı Dağkadı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Nevzat İ, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karacabey'de Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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