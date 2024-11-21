Karacabey'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karacabey'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karacabey\'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Nevzat İ. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 19:08  Güncelleme: 19:09
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü Nevzat İ. (42) yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Dağkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma'dan Karacabey istikametine seyir halinde olan Nevzat İ. yönetimindeki CB 9868 AE çekici, X 5182 EM yarı römork plakalı TIR, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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