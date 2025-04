Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bu yılki temasını olağanüstü bulduğunu söyleyerek, güçlü kutuplaşmaların ve farklı çatışmaların yaşandığı bugünlerde diplomasinin önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF'ye katılan İbrahimovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İbrahimovic, Türkiye ve Karadağ'ın oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin dostane ilişkilerini nasıl koruduğu yönünde örnek olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 145. yılını kutladık. Bu ilişkileri kuran ilk diplomatların bugün bizimle gurur duyduğu kanaatindeyim." dedi.

Türkiye ile ilişkilerin her alanda geliştiğine işaret eden İbrahimovic, "Türkiye, Karadağ'ın uluslararası alanda en önemli partnerlerinden biri. Bu partnerlik aynı zamanda NATO üyeliğiyle de desteklenmekte. Bölgenin istikrar ve güvenliği için beraber çalışıyoruz. Diğer yandan Türkiye Balkanlar'ı çok iyi tanıyor. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunmasında güçlü bir koruyucu konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimovic, Karadağ'ın Türkiye gibi bir dosta sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, ülkesinin Türkiye'de büyük bir diasporaya sahip olduğunu ve bunun da iki ülke arasında köprü oluşturduğunu aktardı.

"Karadağ, Türkiye ile birçok alanda işbirliği yapıyor"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Karadağ'da oldukça önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydeden İbrahimovic, "Bugün burada bir kez daha Türkiye ve Karadağ ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini söylemek isterim." diye konuştu.

İbrahimovic, Türkiye'nin, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağladığının altını çizerek, Türkiye'den Karadağ'a yatırımlarda ciddi bir artışın olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Karadağ arasında uçuş seferlerinin de arttığını aktaran İbrahimovic, Türkiye ile ekonomi, tarım, turizm gibi birçok alanda işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

İbrahimovic, Karadağ'da kayıtlı çok sayıda Türk firmasının da bulunduğunu belirterek, "Türk yatırımcıların Karadağ'ı tercih etmesinden son derece mutluyuz. Ekonomik alanda işbirliğinin, karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirdiğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

"ADF'nin bu yılki teması olağanüstü"

ADF'nin oldukça önemli bir konumda olduğuna işaret eden İbrahimovic, "ADF, dünyadaki tüm gelişmelere karşı net bir tavır alıyor ve çözüm arıyor. Bu yılki tema 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' ise olağanüstü. Güçlü kutuplaşmaların, dünyada farklı çatışmaların yaşandığı bugünlerde diplomasinin ne kadar önemli olduğuna şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahimovic, "Günümüzde diyalog, çözüm ve köprü kelimeleri son derece önemli anlamlar taşıyor. Diplomasi ise dünyanın daha iyi bir yer olması için kaçınılmaz bir olgu." sözlerini sarf etti.

"Karadağ her zaman barış ve istikrarın yanında"

Gazze'de ateşkesin bozulmasından ve İsrail'in yeniden saldırılara başlamasından derin üzüntü duyduklarını kaydeden İbrahimovic, "Uluslararası anlamda savaşın bir an evvel sonlandırılması mesajını göndermeliyiz. Sivillere insani yardımın ulaşmasını, Filistinlilerin evlerine dönmelerini sağlamalıyız. Karadağ her zaman barış ve istikrarın yanında." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimovic, bütün dünyanın gerçeği gördüğüne inandığını vurgulayarak, "Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için diplomasinin de ne derece önemli olduğunu hepimiz gördük." dedi.