Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu

İbrahimovic, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye-Karadağ ilişkileri ve diplomasinin önemini anlattı.

12.04.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bu yılki temasını olağanüstü bulduğunu söyleyerek, güçlü kutuplaşmaların ve farklı çatışmaların yaşandığı bugünlerde diplomasinin önemli olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ADF'ye katılan İbrahimovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İbrahimovic, Türkiye ve Karadağ'ın oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin dostane ilişkilerini nasıl koruduğu yönünde örnek olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 145. yılını kutladık. Bu ilişkileri kuran ilk diplomatların bugün bizimle gurur duyduğu kanaatindeyim." dedi.

Türkiye ile ilişkilerin her alanda geliştiğine işaret eden İbrahimovic, "Türkiye, Karadağ'ın uluslararası alanda en önemli partnerlerinden biri. Bu partnerlik aynı zamanda NATO üyeliğiyle de desteklenmekte. Bölgenin istikrar ve güvenliği için beraber çalışıyoruz. Diğer yandan Türkiye Balkanlar'ı çok iyi tanıyor. Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunmasında güçlü bir koruyucu konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimovic, Karadağ'ın Türkiye gibi bir dosta sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyerek, ülkesinin Türkiye'de büyük bir diasporaya sahip olduğunu ve bunun da iki ülke arasında köprü oluşturduğunu aktardı.

"Karadağ, Türkiye ile birçok alanda işbirliği yapıyor"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Karadağ'da oldukça önemli projeleri hayata geçirdiğini kaydeden İbrahimovic, "Bugün burada bir kez daha Türkiye ve Karadağ ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini söylemek isterim." diye konuştu.

İbrahimovic, Türkiye'nin, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağladığının altını çizerek, Türkiye'den Karadağ'a yatırımlarda ciddi bir artışın olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Karadağ arasında uçuş seferlerinin de arttığını aktaran İbrahimovic, Türkiye ile ekonomi, tarım, turizm gibi birçok alanda işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

İbrahimovic, Karadağ'da kayıtlı çok sayıda Türk firmasının da bulunduğunu belirterek, "Türk yatırımcıların Karadağ'ı tercih etmesinden son derece mutluyuz. Ekonomik alanda işbirliğinin, karşılıklı ilişkileri daha da güçlendirdiğini düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

"ADF'nin bu yılki teması olağanüstü"

ADF'nin oldukça önemli bir konumda olduğuna işaret eden İbrahimovic, "ADF, dünyadaki tüm gelişmelere karşı net bir tavır alıyor ve çözüm arıyor. Bu yılki tema 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' ise olağanüstü. Güçlü kutuplaşmaların, dünyada farklı çatışmaların yaşandığı bugünlerde diplomasinin ne kadar önemli olduğuna şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahimovic, "Günümüzde diyalog, çözüm ve köprü kelimeleri son derece önemli anlamlar taşıyor. Diplomasi ise dünyanın daha iyi bir yer olması için kaçınılmaz bir olgu." sözlerini sarf etti.

"Karadağ her zaman barış ve istikrarın yanında"

Gazze'de ateşkesin bozulmasından ve İsrail'in yeniden saldırılara başlamasından derin üzüntü duyduklarını kaydeden İbrahimovic, "Uluslararası anlamda savaşın bir an evvel sonlandırılması mesajını göndermeliyiz. Sivillere insani yardımın ulaşmasını, Filistinlilerin evlerine dönmelerini sağlamalıyız. Karadağ her zaman barış ve istikrarın yanında." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahimovic, bütün dünyanın gerçeği gördüğüne inandığını vurgulayarak, "Filistin'de kalıcı barışın sağlanması için diplomasinin de ne derece önemli olduğunu hepimiz gördük." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Antalya Diplomasi Forumu, Başbakan Yardımcısı, Türkiye, Karadağ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP Genel Başkanı Destici: Çin’in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız BBP Genel Başkanı Destici: Çin'in Doğu Türkistan zulmü bitene kadar ithalatı durdurmalıyız
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
Herkes bu ofsaytı tartışıyor Samsunspor’un golü iptal oldu Herkes bu ofsaytı tartışıyor! Samsunspor'un golü iptal oldu
Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı Danla Bilic, eski erkek arkadaşı tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKYB Başkanı Barzani'yi kabul etti
Sebebi Fenerbahçe Galatasaray’dan bu kareye olay tepki Sebebi Fenerbahçe! Galatasaray'dan bu kareye olay tepki
Kırşehir’de 80 kişi Yeniden Refah Partisi’den istifa etti Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti
Başrolde Torreira var İşte Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon Başrolde Torreira var! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye’ye karşı Miçotakis gerçeği itiraf etti: Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı
Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

18:56 Danla Bilic’i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı Danla Bilic'i darbeden eski erkek arkadaşı Berk Çetin tutuklandı
18:29 Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz
17:39 ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti İran medyasından ’yapıcı geçti’ mesajı ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı
16:32 Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı İller bir bir alarm veriyor Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor
23:05 Okan Buruk’tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki: Kendisini sorgulasın
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
22:26 Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak Osimhen, veda eder gibi konuştu: Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak
22:25 Adana’da portakal bahçesinde kavga 1 kişi öldürüldü Adana'da portakal bahçesinde kavga! 1 kişi öldürüldü
22:20 Yunus Akgün’ün rekor kırmasına ramak kaldı Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
22:03 ABD’de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü ABD'de kalkıştan 20 dakika sonra otoyola düşen uçaktaki 3 kişi öldü
21:55 Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yendi Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi
21:46 Galatasaray’a takımın yıldızından kötü haber Galatasaray'a takımın yıldızından kötü haber
21:35 Beyaz Saray’dan ’Trump Türkiye’ye gidecek mi’ sorusuna yanıt Beyaz Saray'dan 'Trump Türkiye'ye gidecek mi?' sorusuna yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 19:54:28. #7.13#
SON DAKİKA: Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement