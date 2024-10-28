Karadeniz Bölgesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Karadeniz Bölgesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Karadeniz Bölgesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Ordu ve Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında törenler düzenlendi. Törende, valiler, garnizon komutanları ve belediye başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve törenlere siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

28.10.2024 16:50
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Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Ordu ve Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım, 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yıldırım, şeref defterini imzaladı. Öğrencilerin şiir okuduğu tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

-Giresun

Giresun'da valilik bahçesindeki törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Volkan Aydın, Belediye Başkanı Fuat Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de valilik önünde düzenlenen törende Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Recai Öztürk, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

Artvin

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ile Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

Ordu

Ordu'da Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Gökhan Kocaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Bayburt

Bayburt'ta, Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Bölgesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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