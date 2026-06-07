Karadeniz'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karadeniz'de Balıkçı Saldırısı: Cüneyt Varlık Hayatını Kaybetti

07.06.2026 19:54
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Sivastopol açıklarında saldırıya uğrayan balıkçı Cüneyt Varlık, Trabzon'da toprağa verildi.

1) KARADENİZ'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN BALIKÇININ TEKNESİ, 3 YIL ÖNCE DE BATMIŞ

KARADENİZ'de Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Cüneyt Varlık (47), memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Varlık'ın saldırıya uğradığı teknesinin 2023 yılında battığı ve yeniden tamir ederek denize açılmaya başladığı ortaya çıktı.

Olay, 5 Haziran'da Kırım'ın batısında Sivastopol açıklarında meydana geldi. Türk bayraklı 'Duru 67' isimli tekne, düzenlenen saldırıda hasar alıp, battı. Bölgede bulunan 'Burak Kaya' adlı balıkçı teknesindeki balıkçılar, batan teknedeki 5 yaralıyı kurtardıktan sonra İnebolu istikametine doğru yola çıktı. Teknede ağır yaralı olan Cüneyt Varlık, yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 'TCSG-96' gemisi, İnebolu Limanı'ndan 4'ü doktor, 15'i ise UMKE, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan 19 kişilik uzman tıbbi ekiple hareket etti. Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nin kuzeyinde İnebolu Limanı'na 115 deniz mili mesafede 'Burak Kaya' isimli balıkçı teknesine ulaşıldı. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden balıkçı Cüneyt Varlık'ın cenazesi ise İnebolu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BATAN AYNI TEKNEYİ ONARIP DENİZE AÇILMIŞ

Cüneyt Varlık'ın saldırıya uğrayan teknesinin 2023 yılında battığı, onarımı sonrası yeniden denize açılmaya başladığı ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan 4 balıkçıdan Mehmet ve kardeşi Ahmet Özlü'nün Cüneyt Varlık ile Trabzon'da aynı mahallede yaşadığı, diğer balıkçıların ise Ordu ve Sinoplu olduğu belirtildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

2 çocuk babası Varlık'ın cenazesi, dün memleketi Trabzon'a getirildi. Varlık için Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Varlık, ikindi vakti Fener Mahallesi Yalı Camii'nde kıllanan namazın ardından Yoroz Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'DENİZİ ÇOK SEVERDİ'

Cüneyt Varlık'ın kuzeni Çilem Dilek Demirci, kuzeninin denizi çok sevdiğini anlatarak "Cüneyt benim kuzenimdi ama çocukluğum, gençliğimdi. Bu zamana kadar her zaman yanımda olan çok iyi biriydi. Duyunca çok üzüldük ve şaşırdık. Denizi çok seviyordu denizde ölmesi de ayrı bir durum oldu. Bir şey diyemiyorumö diye konuştu.

'HEP AYNI BÖLGEYE BALIĞA GİDERDİ'

Mersin Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz da "O gün sabah bana telefon geldi. Cüneyt kardeşimizin avcılık yaparken, bomba atıldığını öğrendik. Maalesef Cüneyt vefat etti. Yaralıların olduğunu öğrendik. 2'si de benim çocukluk arkadaşım, bizim köylüler. Bir şekilde onlara ulaştık. Onları kurtararak 'Burak Kaya' teknesindekilere ulaştık. Sağ olsunlar bize yardımcı oldular ve yaralılarla bizi devamlı görüştürdüler. Sahil Güvenlik onları kurtarana kadar onlardan haber aldık. Cüneyt, benim çocukluk arkadaşım. 2 ayda bir denize gidiyordu. Aynı bölgeye balık avına gidiyordu. 2023 yılında saldırıya uğrayan aynı tekne İnebolu'da batmıştı; onu tamir edip tekrar balıkçılık yapmaya başlamıştı. Ekmeğinin peşindeydi. Yaralılardan Ahmet ve Mehmet Özlü kardeşler buralı, biri Sinoplu diğerinin de Ordulu olduğunu biliyorum. Mehmet Özlü'nün dalağı alındığını ve ciğerinde birkaç tane şarapnel parçası olduğunu, Ahmet Özlü'nün de bacağında kopma olmuş. Tedavileri sürüyorö dedi.

Kaynak: DHA

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