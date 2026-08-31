Karadeniz\'de Denize Girmek Yasaklandı

KARADENİZ kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısında bulunan Saray ilçesinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ilçemiz sınırları içerisinde 31.08.2026 pazartesi (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi. Kırklareli'nin Vize ilçesi Kaymakamlığı'nda yapılan açıklamada da "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 31 Ağustos 2026 tarihinde 1 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.