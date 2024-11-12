Karadeniz'de Donanma Uyarısı - Son Dakika
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Karadeniz'de Donanma Uyarısı

Rusya, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin kalıcı donanma bulundurmasına izin vermeyecek.

12.11.2024 14:09
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MOSKOVA, 12 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve Denizcilik Birliği Başkanı Nikolay Patruşev, Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin bölgede daimi şekilde donanma bulundurmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Patruşev, Pazartesi günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Batı, Rusya'nın Karadeniz konusundaki duruşunda kararlı olduğunu ve bölgedeki pozisyonunun zayıflatılmasına izin vermeyeceğini net şekilde anlamalıdır" dedi.

Patruşev, Moskova'nın Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Montrö Sözleşmesi'ni ihlal ederek bölgede kalıcı şekilde donanma bulundurmalarına müsamaha göstermeyeceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın "dünyanın önde gelen donanma güçlerinden biri olarak" pozisyonunu sürdürdüğünü kaydeden Patruşev, ülkenin filosunun, nükleer caydırıcılık başta olmak üzere tüm görevlerini kendinden emin şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Patruşev, kısa bir süre önce Rusya'nın iki stratejik denizaltısının, buz altında 4.000 deniz milini aşkın bir mesafeyi katederek Kuzey Filosu'ndan Pasifik Filosu'na ulaştığını hatırlattı.

Patruşev, "Bu operasyonlar, ulusal nükleer doktrinin gözden geçirilmesi bağlamında özellikle anlamlıdır" diye vurguladı.

1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi uyarınca Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin donanma gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçmeden önce Türkiye'ye haber vermesi gerekiyor. Sözleşme uyarınca bu gemilerin Karadeniz'de kalma süresi 21 günle sınırlandırılırken Türkiye'nin, savaş zamanında savaş gemilerinin üslerine geri dönmeleri koşulu hariç boğazlardan geçişini engelleme hakkı bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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