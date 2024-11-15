Karadeniz'de İklim Değişikliğiyle Mücadele Projesi

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İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'ndaki etkilerine karşı, acil ve etkili uyum planının oluşturulması için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) koordinatörlüğünde hayata geçirilen, "Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğine Yönelik Yerel Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Proje, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu "Interreg NEXT Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı" kapsamında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan'ın Kavala Belediyesi, Gürcistan'ın Kobulety Belediyesi ve Ukrayna İş Destek Merkezleri Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve 24 ay sürecek.

Karadeniz Havzası'ndaki iklim değişikliği etkilerinin incelenmesi ve yerel ölçekte müdahale kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği projede, İTÜ konsorsiyumun lider ortağı olarak, AR-GE faaliyetlerini yürütecek ve diğer ortakların iklim değişikliğine uyum süreçlerinde yönlendirilmesini sağlayacak.

Projenin İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Ekmekcioğlu ile proje paydaşı ülkelerin temsilcileri katıldı.

İklim değişikliğinin Karadeniz Havzası'na olan etkilerine dikkati çeken Ekmekcioğlu "Projenin temel hedefi, Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğiyle mücadele için uzun vadeli bir rehber olarak kullanılacak yerel uyum programları oluşturmak. Proje, iklim değişikliği etkilerine karşı yerel yönetimlerin müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi, altyapının dayanıklılığını, sürdürülebilirliğini artırmayı ve bölgedeki yerel toplulukların uyum kapasitesini yükseltmeyi amaçlıyor." dedi.

Ekmekcioğlu, bu doğrultuda, iklim değişikliği etkileri ve adaptasyon önlemlerinin önemi hakkında farkındalık oluşturulacağını, yerel yönetimlerin, vatandaşların ve diğer paydaşların arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının teşvik edileceğini kaydetti.

Proje kapsamında sürdürülebilir park tasarımı gibi örnek uygulamalar gerçekleştireceklerini anlatan Ekmekcioğlu, "Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan proje, bölgedeki kırılganlıkları azaltarak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek vererek iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı güçlendirecek. Projeyle, Karadeniz Bölgesi'nde iklim değişikliğine karşı uzun vadeli ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmesi beklenen karar vericiler ve politika yapıcıların ilgili mevzuatları şekillendirmelerine destek olunması ve proje sonuçlarının sahiplenilmesini teşvik ederek bölgesel bir dönüşüm sağlanması hedefleniyor." diye konuştu.