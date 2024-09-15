Karadeniz'de palamut bolluğu: Tezgahlar doldu - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bolluğu: Tezgahlar doldu

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Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle birlikte palamut balığındaki bolluk balık tezgahlarını süslüyor. Fiyatlar, tavuk ve ete göre daha uygun, vatandaşların balık tüketmesi teşvik ediliyor.

15.09.2024 10:00  Güncelleme: 10:39
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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarında ağlara en çok takılan balık palamut oldu. Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 75 liradan yer aldı. Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 75, barbun 200, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 ve hamsi 200 liradan satışa sunuluyor.

'VATANDAŞ BALIK YESİN'

Palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balıklarda şu an durum fena değil. 50-75 liraya palamut var. Şu anda fiyatlar normal. Gıda olarak şu an balık ucuz. Kimse demesin ki, balık pahalıdır. Tavuk 175 lira, etin kilosu 450 lira. Vatandaş balık yesin. Tavuğa, ete para verene kadar balığa versin daha karlıdır. Balık çeşitleri; istavrit, çinekop, hamsi var. Şu an fiyatları güzel" dedi.

'EN UCUZ BESİN PALAMUT'

Palamudun göç balığı olduğuna dikkati çeken balıkçı Mehmet Örseloğlu, "Palamut göç balığı, ne olacağı belli olmaz. Yarın baktın daha bol olur. Bir baktın ki, yarın hiç olmaz. Bu balık denizde en hızlı giden hayvanlardan bir tanesi. Buna şimdi biz tam karar kestiremeyiz. En ucuz besin palamuttur. Bir palamuttan tava ya da buğulama yaptığın zaman 3-4 kişi yiyor" diye konuştu.

Balık almaya gelen müşteri Yakup İSKİ de "Fiyatlar benim için çok uygun. Bu fiyata bu palamut biraz zor bulunur. Haftada iki kere, üç kere alırım. Yani iki gün arayla yerim" dedi.

Karadeniz\'de palamut bolluğu: Tezgahlar doldu
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de palamut bolluğu: Tezgahlar doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: akşam trabzonda Kartalın hamsi şenliği var oltayı atıyorsun yüzlerce hamsi ağa takılıyor buğulama yapıcaz küçük hamsileri 1 0 Yanıtla

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