Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de Türk Tankerine Saldırı İddiası

28.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de Türk işletenli petrol tankerine insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığı bildirildi.

Karadeniz açıklarında, İstanbul Boğazı'na yaklaşık 14 mil mesafede İnsansız Deniz Aracı (İDA) tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen özel bir Türk şirketine ait Sierra Leone bayraklı petrol tankeri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Sarıyer Kilyos açıklarına getirilerek demirletildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan, 140 bin ton ham petrol taşıyan "Altura" isimli 274 metre uzunluğunda 50 metre genişlikteki Sierra Leone bayraklı petrol tankerinden, 26 Mart'ta gece saatlerinde Boğaz'a yaklaşık 14 mil mesafe kala saldırıya uğradığına dair yardım çağrısı yapıldı.

Çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan incelemede, mürettebattaki 27 Türk vatandaşının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Tahliye talebinde bulunmayan gemi, bir süre bulunduğu bölgedeki bekleyişinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Sarıyer Kilyos açıklarındaki Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

Tedbir amaçlı ekiplerin çevresinde beklediği gemi, dronla havadan görüntülendi.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin bilgi vermişti.

Kendilerine ulaşan bilgilere göre Karadeniz'de saldırıya uğradığını ileten yabancı bayraklı, işletmecisi Türk geminin makine dairesine dışarıdan müdahale edildiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuşmuştu:

"Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı, Türk bayraklı değil ama Türk işletenli olan bir gemi. Sahibini henüz bilmiyoruz. Çünkü teyit edemedik ama Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu, Acil Ana Arama Kurtarma Merkezi'mize bildirim yaptığı ve oraya kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin, gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bu da bir insansız deniz aracıyla yapılmış olabilir, bir dron saldırısı değil. Su seviyesinde, altında da olabilir mi teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Ona göre biz de daha net açıklama yaparız. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı, bilerek yapılan saldırı."

Uraloğlu, saldırının "Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı olup olmadığına" yönelik soruya karşılık da şunları kaydetmişti:

"Potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi, hani kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla hani bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Petrol taşıyor, yani sahibini bilmiyoruz çünkü yabancı bir sahipliği bir Türk işleten kiralamış olabilir, muhtemelen böyle ama mürettebatın deniz insanlarının tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik, takip ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Sözcü Keçeli, paylaşımında, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer vermişti.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:07:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Türk Tankerine Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.