Karadeniz\'den Cevdet Yılmaz\'a Sinop soruları, Erfelek\'te ilçe binası açıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Sinop ziyareti öncesinde kentin ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkati çekerek, " Ayancık'ın yollarına, Erfelek'in telefonu ve interneti çekmeyen köylerine de uğrayacak mısınız" diye sordu. YENİ Parti'nin iktidar hedefiyle yola çıktığını belirten Karadeniz, "İlk genel seçimde bu güzel ilçede başlayan yolculuğu iktidarımızla taçlandıracağız" dedi.

YENİ Parti Erfelek İlçe Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, partilerinin yargı kararıyla kapatılan önceki partilerinin ardından Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde yeni bir siyasi yolculuğa çıktığını söyledi.

"BİR ÖNCEKİ PARTİMİZDEKİ ÜYE SAYISINI AŞACAĞIZ"

Yalçınkaya, 19 Mart sürecinde tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na 23 Mart 2025'te düzenlenen ön seçimde 15,5 milyon kişinin destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yılmadık. Yine sizlerin desteği, vatandaşlarımızın yol göstermesiyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde yeni bir yolculuğa çıktık. Bir ay gibi kısa bir sürede parti binalarımızı tuttuk. Düne kadar bu binanın boyasını ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz yaptı. Hepinizin emeğiyle bu bina açıldı. Erfelek'te, üç buçuk yıl önce bir önceki partimizde göreve geldiğimiz dönemdeki üye sayısını geçtik. Tahmin ediyorum ki 21 Eylül itibarıyla bir önceki partimizdeki üye sayımızı da aşmış olacağız."

KARADENİZ: BU YOL İKTİDAR YOLU

YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de partisinin ilk ilçe başkanlığı binasını nüfusa kayıtlı olduğu Erfelek'te açmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Karadeniz, şunları söyledi:

"Güzel bir yola çıktık. Bu yol, emin olun ki iktidar yolu. Hiçbir şüphemiz yok. Türkeli, Gerze, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, merkez ilçe ve Erfelek ilçe başkanlarımızla güçlü bir aile olarak iktidar yolunda birlik ve beraberlik içinde ilerliyoruz. Mücadelemiz kutlu, geleceğimiz mutlu olacak. İlk genel seçimde bu güzel ilçede başlayan yolculuğu iktidarımızla taçlandıracağız."

YENİ Parti Kurucu Parti Meclisi üyesi olduğunu hatırlatan Karadeniz, Sinop ve ilçelerinden gelen talepler doğrultusunda siyaset yapacağını dile getirdi. Genel Başkan Özgür Özel ile görüştüğünü ve Özel'in Sinop'u ziyaret edeceğini bildiren Karadeniz, "Bütün hemşehrilerimize ayrı ayrı selamları var. Kendisinin selamlarını sizlere iletiyorum" dedi.

"SİNOP'UN SORUNLARINI KENDİSİNE İLETTİLER Mİ?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Sinop'a gerçekleştireceği ziyarete değinen Karadeniz, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sinop'a geldiğinizde, kentin 81 il içinde ekonomik ve sosyal göstergeler bakımından son sırada olduğunu size ilettiler mi? Eğer iletmedilerse ben buradan iletiyorum. Sadece Sinop merkezde mi siyaset yapacaksınız? Ayancık'ın yollarına, Erfelek'in telefonu ve interneti çekmeyen köylerine de uğrayacak mısınız? Bunu çok merak ediyorum."

TÜİK verilerine göre Sinop'un ekonomik göstergelerde son sırada bulunduğunu savunan Karadeniz, "Bu bizim için utanç verici değil mi? Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şunu da bilsin: Türkiye'nin en mutlu ili de Sinop" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek YENİ Parti Erfelek İlçe Başkanlığı binasının açılışı yapıldı.