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Karadeniz Ereğli açıklarında batan Kafkametler'in 5 mürettebatı anıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, geçen yıl 19 Kasım günü fırtınada askeri mendireğe çarparak batan Türk bayraklı "Kafkametler" gemisinde hayatını kaybeden 5 mürettebat için denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Ereğli ilçesinde törenler düzenlendi. Törenler Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumu ile baladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Karadeniz Ereğli Liman Başkanı Bülent Eyüpoğlu, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin gelişimini sağlamak amacıyla 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.

Ereğli'nin Karadeniz'deki ticaret hacminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Eyüpoğlu; limanlar, tersanecilik faaliyetleri ve sanayi tesisleri ile bölgenin ekonomik olarak hızla geliştiğini ifade etti. Törenin ardından limandan römorkla hareket eden protokol, Kafkametler gemisinin batığına ulaştı. Burada, 12 kişilik mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılan yere çelenk bırakıldı.

Törene Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Oğuz Ünlüer ve ilçe protokolü katıldı.