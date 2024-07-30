Karadeniz Ereğli Belediyesi, Roman Gençlerinin Potansiyelini Geliştirmek İçin Çalışmalara Başladı

Güncel

(ZONGULDAK) - Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen ROMACTED FAZ II Programı çerçevesinde, pilot belediye seçilen Karadeniz Ereğli Belediyesi, Roman gençlerinin potansiyelini geliştirmek için çalışmalara başladı. Başkan Halil Posbıyık, Roman gençlerle sahaya inerek, futbol maçının başlama vuruşunu yaptı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, ROMACTED FAZ II Programı çerçevesinde pilot belediye olarak çalışmalarını sürdürüyor. Programın amacı, iyi yönetişimin teşvik edilmesi ve yerel düzeyde Romanların güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

Roman çocuklar için gençlik merkezi oluşturmak ve Roman gençlerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri kapsayan "Yarına Köprü: Roman Gençlik Güçlendirme İnisiyatifi" projesi ile COVID-19 sonrası önleme ve iyileştirme plan ve önlemlerini içeren "Engellerin Ötesinde: Ereğli'de Roman Gençliğinin Potansiyelini Geliştirmek" projesinin uygulama çalışmalarını Başkan Posbıyık yakından takip ederek destek veriyor.

Posbıyık, proje kapsamında Roman çocuklarla Şehit Vefa Karakurdu Beyçayırı stadında sahaya indi, futbol maçının başlama vuruşunu yaptı. Roman çocuklara moral ve güven veren Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Bölgemizde yaşayan Roman kardeşlerimizin çocuklarıyla ilgili belediyemiz çalışmalar yapıyor. Türkiye'de 11 merkezde bu projeler yapılıyor. Bunların içerisinde ilçe belediyesi olarak ta yalnız biz varız. Çok önemsiyoruz bu projeyi. Ben bu çocukların babalarıyla, dedeleriyle beraber büyüdüm Ereğli'de. Hepsi bizim canlarımız. Benim çok yakınen tanıdığım büyüklerin torunları, evlatları. Onlarla beraber olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi onlara bir yer hazırladık, orada hocamızla birlikte Halk Oyunları yaptırıyoruz hem de spor müsabakalarına kendilerini sokuyoruz. Bu arada kıyafetler, spor topları hazır. Romacted den de bilgisayarları geliyor. Toplumla kaynaştırmak ve onları bir can olarak aramızda tutabilmek için Ereğli Belediyesi elinden geleni yapıyor. Roman kardeşlerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projeler kapsamında, çocuklarımızın dışlanmayı önleme ve sosyal kabul, kültürel kimlik güçlendirme, eğitim ve beceri gelişimi, sosyal beceriler ve iş birliği gibi ana konularda topluma entegrasyonunu ve sosyal kabulünü artırmayı amaçlıyoruz."