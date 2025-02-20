Karadeniz Ereğli Belediyesi Kar Yağışına Hazır

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, gece yarısından itibaren yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı tüm tedbirleri aldı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda 'ALO 153 Zabıta' hattının devrede olduğu bildirildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde yağmaya başlayan ve ilçeyi üç gün süreyle etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı tüm tedbirlerini aldı. Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, İtfaiye, Temizlik İşleri ile Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere bütün birimler, araç, ekipman ve personel açısından kar yağışıyla mücadele için altyapıyı hazırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, kar yağışının özellikle hafta sonu çok daha etkili olmasını beklediklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi biz kentimizin tüm noktalarına anında müdahale edecek şekilde hazırız. Dört kar küreme, 10 JCB, üç greyder, bir loder ve iki ayrı tuzlama olmak üzere 20 tane araçla beraber Ereğli'nin her tarafına müdahale edecek durumdayız. 7/24 ekiplerimiz hazır vaziyette. Don olaylarına karşı hemen müdahale edecek tuzlama ekiplerimiz hazır vaziyette. Önceliğimiz Hastane yolu ve ana arterleri sürekli açık tutmak. Hastane rampası başta olmak üzere belli noktalarda araçlarımız nöbette. Belli aralıklarla ihtiyaç duyulan rampalarda tuzlama çalışmasına başladık. Ekiplerimiz dün geceden itibaren özellikle yüksek kesimlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 'Alo 153 Zabıta' hattına bildirebilecek ya da belediyenin sosyal medya hesaplarından yetkililere ulaşabilecek.