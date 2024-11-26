Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ölüce Deniz Feneri ile Ödül Aldı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ölüce Deniz Feneri ile Ödül Aldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ölüce Deniz Feneri ile Ödül Aldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Yarışması'nda 'Ölüce Deniz Feneri' projesi ile ödül kazanarak kültürel mirası koruma alanındaki çabalarını taçlandırdı.

26.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:31
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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Ölüce Deniz Feneri' çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

2001 yılından beri devam eden ve üye belediyelerinin tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Karadeniz Ereğli Belediyesi, 'Ölüce Deniz Feneri' çalışmasıyla Proje Ödülü'ne layık görüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan İkinci Toplantısı'nda Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin ödülünü Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Yaşare Aydın aldı.

"Turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek"

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ödülün alınmasında emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, "Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan güzel şehrimiz Karadeniz Ereğli için kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ölüce Deniz Feneri ile Ödül Aldı - Son Dakika

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