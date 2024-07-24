Karadeniz Ereğli'de korkutan anlar: Patlama sesi sonrası kaldırımlardan buhar yayıldı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'de korkutan anlar: Patlama sesi sonrası kaldırımlardan buhar yayıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın boru hattında meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrası menfezden yükselen buhar, vatandaşları korkuttu. Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi.

24.07.2024 00:05
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Karadeniz Ereğli'de korkutan anlar: Patlama sesi sonrası kaldırımlardan buhar yayıldı

Yüksek buhar taşıyan borular patlayınca paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikanın boru hattında meydana geldiği tahmin edilen patlama sonrası menfezden yükselen buhar, vatandaşları korkuttu.

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendirilen patlama paniğe neden oldu. Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından patlama sesleri duyuldu. Menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu.

Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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