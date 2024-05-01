Karadeniz'in tek teknoloji lisesi geleceğin gözde mesleklerine öğrenci yetiştiriyor - Son Dakika
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Karadeniz'in tek teknoloji lisesi geleceğin gözde mesleklerine öğrenci yetiştiriyor

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Karadeniz'in tek teknoloji lisesi olarak eğitim veriyor. Okulda yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar alanlarında dersler alınıyor. Öğrenciler üniversitenin laboratuvarlarından yararlanırken, bazen de üniversitedeki öğretim elemanlarının derslerine katılıyor. Lisemizde savunma sistemleri ve elektrikli araçlar gibi önemli alanlara yönelik bölümler bulunuyor. Öğrencilerimiz OMÜ'nün imkanlarından faydalanıyor ve stajlarını savunma sanayisi ve elektrikli araç firmalarında gerçekleştiriyorlar.

01.05.2024 09:10
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Karadeniz'in tek teknoloji lisesi geleceğin gözde mesleklerine öğrenci yetiştiriyor

SAMSUN - Geleceğin gözde meslekleri arasında gösterilen yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar bölümlerinin bulunduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Karadeniz'in tek teknoloji lisesi olarak eğitim veriyor.

2023-2024 eğitim-öğretim döneminin başında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan lise puanla öğrenci aldı. Mevcut 120 öğrenci bulunan okulda öğrenciler yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar alanlarında dersler alıyor. Eğitim sürecinde öğrenciler üniversitenin laboratuvarlarından yararlanabilirken, kimi zaman da üniversitede öğretim elemanlarının derslerine giriyor.

"Biz öğrencilerimizin mesleki anlamda rahatlıkla iş bulabileceği alanları tercih ettik"

Lise hakkında bilgi veren OMÜ MTAL Müdürü Doç. Dr. Kemal Özcan, "Lisemiz 2023-2024 yılı eğitim-öğretim döneminin başında 4 bölümle açıldı. Bu bölümler yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar olarak güncel 4 bölümümüzle açıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde eğitim hayatına başladı. Puanla öğrenci aldık. 'Karadeniz'in tek teknoloji lisesi' diyoruz. Çünkü Karadeniz'de üniversite ortaklığıyla açılmış tek lisedir. Bu tür liselerin çoğalacağını düşünüyoruz" dedi.

Lise hakkında bilgi veren Özcan, "Lisemizde özellikle Türkiye'de çok önemli dediğimiz savunma sistemlerine yönelik bölümler var. Elektrikli araçlar çok yaygınlaştı. Bunlara yönelik teknik elemanların ihtiyaçlarına yönelik bölümlerin açılması gerekiyordu. Üniversitemiz bu altyapıya sahip olarak bu bölümlere de destek sağlıyor. Öğrencilerimiz OMÜ'nün imkanlarını kullanıyorlar. OMÜ Mühendislik Fakültesi'nin laboratuvarlarında eğitim alıyorlar. Üniversitemizdeki öğretim üyeleri mesleki derslerde öğrencilerimize takviye ederek derslere giriyorlar. Yabancı dil konusunda OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun desteğini alıyoruz. Bunların yanı sıra OMÜ'nün tüm sosyal imkanlarını öğrencilerimiz kullanıyor. Okulumuzda fen lisesinden gelen öğrenciler var. Biz öğrencilerimizin mesleki anlamda rahatlıkla iş bulabileceği alanları tercih ettik. Şu anda zaten Samsun'da savunma sanayiye yönelik ciddi yatırımlar var. Türkiye'de de aynı şekilde. Buna benzer bölümler tercih edildi. 12. sınıfımızı tamamen akademik yetiştirmeye ayıracağız. Üniversite eğitimini göz ardı etmiyoruz. Öğrenciler stajlarını da yine 2'li anlaşmalarla savunma sanayisine yönelik bazı firmalarla şimdiden anlaşmalarımızı yaptık. Elektrikli araçlarla ilgili anlaşmalarımızı yaptık. Siber güvenlik ve yazılımla ilgili anlaşmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Fen lisesinden okula nakil aldıklarını belirten bazı öğrenciler ise okulun imkanlarının çok iyi olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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