Küresel Ticarette Yeni İttifaklar: Ankara-Şam-Kiev Üçgeninde 216 Milyar Dolarlık Strateji

Küresel ticarette Karadeniz ve Doğu Akdeniz havzasında yeni ittifaklar kuruluyor. Ankara-Şam- Kiev üçgeninde gelişen stratejik oyun, 216 milyar dolarlık bir pastayı hedefliyor. Suriye'deki yeni yönetim eski sözleşmeleri rafa kaldırınca, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli DP World Tartus'a 800 milyon dolar, Fransız CMA CGM ise Lazkiye limanına 200 milyon Euro yatırım yaptı.

Ukrayna'nın Odesa ve Tuna limanlarından gelen buğday filoları, Lazkiye ve Tartus'a ulaşıyor. Bu gemiler boş dönmeyip, Suriye'nin Şarkiye madenlerinden çıkarılan fosfat rezervlerini Ukrayna'ya taşıyarak bir takas sistemi oluşturuyor. Türkiye, bu ticaretin merkezinde yer alıyor; Mersin ve İskenderun limanları ana operasyon üssü haline geldi. Uzmanlara göre, Suriye'nin yeniden inşası için gereken 216 milyar dolarlık bütçenin büyük kısmı Türk müteahhitlerine gidebilir.

5 Nisan 2026'da Şam'da düzenlenen zirvede, Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir araya geldi. Kararlar arasında, Şam ve Kiev arasında diplomatik köprülerin yeniden kurulması ve büyükelçiliklerin faaliyete geçmesi yer alıyor. Ukrayna, Suriye limanlarının savunması için teknoloji transferi yaparken, Türkiye enerji ve altyapı güvenliğine odaklanıyor.

Ankara, Montrö Sözleşmesi'ni uygulayarak Karadeniz-Akdeniz ticaret hattının güvenliğini sağlıyor. Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki olaylar nedeniyle Asya-Avrupa trafiği Türkiye'ye kayarken, Suriye limanları Asya, Körfez ve Afrika'yı bağlayan önemli bir artere dönüşüyor.