Karadeniz ve İç Anadolu'da Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika
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Karadeniz ve İç Anadolu'da Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor

AFAD, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarına ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yağışlardan etkilenen illere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

25.08.2024 03:16
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarına ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin de sarı yağış uyarısının sonlandırıldığı bilgisi verildi.

Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08: 00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yağışlardan etkilenen illere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi.

Mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği ve araçta olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla 150 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırşehir ilimizde sele kapılan bir vatandaşımız sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Aşırı yağışlardan etkilenen 150 tarım işçisi tedbir amacıyla güvenli alanlara alınmıştır. Nevşehir ilimizde sel ve su baskınlarından etkilenen 15 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadeniz ve İç Anadolu'da Sel ve Su Baskınları Devam Ediyor - Son Dakika

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