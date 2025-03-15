Karahıdırlı Köyü’nde İmece Usulü İftar Geleneği

İmece usulü odun ateşinde kazanlar kaynadı iftar yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı köyünde onlarca kazanda hazırlanan yemekler, odun ateşinde pişirildi yöre sakinleri iftarını hep birlikte yaptı

MERSİN - Mersin'de bazı köylerde imece usulü odun ateşinde kazanlarda yemekler pişirilip, toplu iftar programları düzenleniyor. Karahıdırlı köyünde de onlarca kazanda hazırlanan yemekler, odun ateşinde pişirildi yöre sakinleri iftarını hep birlikte yaptı.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en önemli göstergelerinden yardımlaşma ön plana çıkıyor. Ülke genelinde bir çok yer de olduğu gibi Mersin Erdemli'de de köylerde toplu iftarlar düzenleniyor. İlçeye bağlı Karahıdırlı köyünde de imece usulü iftar programı yapıldı. Odun ateşinde onlarca kazanda imece usulü hazırlanan yemeklerle yöre sakinleri birlikte iftar yaptı. İftara Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara'da katıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün çok eski bir yerleşim yeri olan Karahıdırlı Mahallemizde muhtarımız ve köylülerimizle birlikte iftar sofrasında bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada vatandaşlarımızla iftarımızı açtık. Allah bu devletimizin, milletimizin birliğini daim eylesin" dedi.

Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu da, "Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri paylaşmak. Paylaşmayı öngören bir dinin mensuplarıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Köydeki çocuklardan Gülseren Nur Kizir de, "Bu iftarlar her sene düzenleniyor. Çok güzel oluyor, sevdiğimiz yemeklerden pişiriliyor" şeklinde konuştu.

Yöre sakini Gülşen Uçar ise, yemeklerin kazanlarda pişirildiğini belirterek, genelde kuru fasulye, sütlü tahıllar ve tatlıların ikram edildiğini söyledi.