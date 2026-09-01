Karaman'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Karaman'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Karaman\'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
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Karaman'ın Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda belediyeye ait halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D.A.T. idaresindeki 42 BBA 23 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda Karaman Belediyesine ait, H.E. yönetimindeki 70 BF 557 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü D.A.T. ile araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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