Karaman'da 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' Projesi - Son Dakika
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Karaman'da 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' Projesi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Hatice ve Hakkı Polat İlköğretim ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından başlatılan 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' projesi ile çocuklar, sosyal medya ve ekrandan uzak tutularak geleneksel oyunlar oynatılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen eTwinning projesi kapsamında Romanya'daki bir okulla oyun değişimi yapılıyor. Projenin amacı, çocukların ekran bağımlılığını azaltmak ve geleneksel çocuk oyunlarına yönlendirmektir.

05.06.2024 11:26
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Karaman'da 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' projesi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde başlatılan proje ile çocuklar sosyal medya ve ekrandan uzak tutularak geleneksel oyunlar oynatılıyor

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde Hatice ve Hakkı Polat İlköğretim ve Ortaokulu öğretmenleri 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' projesi ile öğrencileri sanal alemden uzaklaştırıp, geleneksel çocuk oyunlarına yönlendiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen eTwinning projesi çerçevesinde geliştirilen projede ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırarak, geleneksel çocuk oyunlarına yönlendirme amaçlanıyor. Bu çerçevede Romanya'da bulunan bir okul ile oyun değişimi yapılıyor.

Projenin amacı çocukların ekran bağımlılığını azaltmak

Hatice ve Hakkı Polat İlköğretim ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Huri Pelin Sayan, "Projemizin bu yıl okullar içerisinde aktif çalışma anlamında çeşitli proje çalışmaları yapıldı. ETwinning çerçevesinde okul içerisinde yaptığımız toplantılarda birçok öğretmenimiz fikirlerini öne sürdü. Bu projenin fikrini kendim öne sürmüştüm. 'Ekranla Değil Arkadaşlarınla Oyna' konulu projemiz. Buradaki amacımız günümüzde çok fazla teknolojinin yaygın olduğu bir çağda yaşadığımız için çocuklarımız maalesef teknolojiyi yanlış amaçla kullanıp, daha çok vaktini ekranla geçirdiklerinden dolayı zarar gördüklerini düşünüyorduk. Bizler de bu gelişen ekran bağımlılığını azaltmak için bu fikri öne sürdük. Ben arkadaşlarıma çocukları ekrandan daha çok uzaklaştırmak için oyunlara teşvik edebileceğimizi dile getirdim. Arkadaşlarım da güzel bir konu olduğunu söylediler. Hep beraber Romanya'dan ortaklar da bularak bir eTwinning projesine dönüştürdük. Çocukları daha çok oyun oynamaya teşvik ettik. Aslında ekranda sanal alemde oynamaktansa bire bir kendi yaşıtlarıyla canlı bir şekilde bahçede, evlerinde daha aktif olarak oyun oynamanın daha eğlenceli olduğunu hissettirmeye çalıştık. Bunun için Romanya'daki ortaklarımızdan da onların oyunları ile ilgili bilgiler aldık. Onlar bizim oyunlarımızla ilgili bilgiler aldı. Biz hem kendi oyunlarınızı oynattık, hem Romanya'daki çocukların oynadığı oyunları oynattık. Bu şekilde çocuklarla daha eğlenceli vakitler geçirdik" dedi.

"Geleneksel oyunlarımız tekrar canlandırılıyor"

Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan da, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bakanlığımızın da çok önemsediği geleneksel çocuk oyunları kapsamında Ermenek Hatice ve Hakkı Polat İlkokulu ve Ortaokulunda bugün öğrencilerimizin bir süredir yürütmüş olduğu 'Ekranla değil arkadaşınla oyna' eTwinning projesi çerçevesinde çocuklarımızın çalışmalarına katıldık. Okulumuzun projesi yurt içi ve yurt dışından çeşitli okullarla paydaşlarla devam ediyor. Çocuklarımız geleneksel çocuk oyunları sayesinde sosyal medya ve ekrandan uzaklaşıyor. En azından unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı da tekrar canlandırıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karaman'da 'Ekranla Değil Arkadaşınla Oyna' Projesi - Son Dakika

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