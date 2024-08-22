Karaman'da Filistin'e Destek İçin Kubbetü's Sahra Çadırı Kuruldu - Son Dakika
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Karaman'da Filistin'e Destek İçin Kubbetü's Sahra Çadırı Kuruldu

Karaman\'da Filistin\'e Destek İçin Kubbetü\'s Sahra Çadırı Kuruldu

Karaman'da, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kubbetü's Sahra'nın temsili çadırı kuruldu. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda kurulan Kubbetü's Sahra çadırının önünde toplanan dernek üyeleriyle vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen katliamlara rağmen Filistin'in bir gün mutlaka özgür olacağını söyledi.

22.08.2024 23:17
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Karaman'da, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak için, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunan Kubbetü's Sahra'nın temsili çadırı kuruldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Kent Meydanı'nda kurulan Kubbetü's Sahra çadırının önünde toplanan dernek üyeleriyle vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

AGD Karaman Şube Başkanı Şahabettin Gezen, burada yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen katliamlara rağmen Filistin'in bir gün mutlaka özgür olacağını söyledi.

"Özgür Filistin" sloganlarının adım adım gerçekleşen bir inanç mevzusu olduğunu belirten Gezen, "İsrail, Gazze'de vahşice katliamlarına devam ediyor. Filistin direnişi bütün hesapların üstünde, Allah'ın bir hesabı olduğuna inananların davasıdır. Biz bu davaya inanıyoruz. Gazze'yi, Filistin'i, Uygur Türklerini, Keşmir'i, Arakan'ı unutmamalıyız. Kurduğumuz sembolik Kubbetü's Sahra çadırında tutacağımız nöbetler ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle gönlümüzün her daim mazlumların yanında olduğunu göstereceğiz." dedi.

Program, Kur-an'ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Filistin'e Destek İçin Kubbetü's Sahra Çadırı Kuruldu - Son Dakika

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