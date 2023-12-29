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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması devam ediyor

Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp kaçan ve 73 gün sonra yakalanan sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması Kayseri'de devam ediyor. Duruşmada, tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıkların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, olayın meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini isteyerek, sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Karaman\'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması devam ediyor
29.12.2023 - 12:11,  Güncelleme: 12:12
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuksuz 21 sanığın katılmadığı duruşmada E.K'nin avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, olayın meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini isteyerek, sanık E.K'nin tahliyesini istedi.

Başka bir davadan cezaevinde tutuklu bulunan tanık D.B'nin de SEGBİS üzerinden dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Karaman- Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.E, kurtarılamamıştı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar eden sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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