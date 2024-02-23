Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman\'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan sanığın yargılanması devam ediyor

Karaman'da gerçekleşen bir cinayetin ardından firar eden ve 73 gün sonra yakalanan sanığın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanması Kayseri'de devam ediyor. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Sanık ve avukatları, tahliye talebinde bulundu ve olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

23.02.2024 13:19
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Karaman'da silahla bir kişiyi öldürüp firar ettikten 73 gün sonra yakalanan kişinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 21 sanığın katılmadığı duruşmada, E.K'nin avukatları hazır bulundu.

Sanık E.K, savunmasında, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, bu aşamada tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları da olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, E.K'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Karaman- Konya kara yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran 2022'de çıkan kavgada, R.E. ve Ö.K. silahla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.E. kurtarılamamıştı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, R.E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranan E.K'nin yakalanması için günlerce iz sürmüş, İzmir'de olduğu belirlenen E.K, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonla olaydan 73 gün sonra yakalanmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından haklarında dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın davası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye gönderilmiş, 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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