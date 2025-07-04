Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde baba ve oğlu öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan kişi tutuklandı.
Karamürsel Devlet Hastanesinin arkasında dün Mehmet Canımoğlu (60) ve Aykut Canımoğlu'nu (30) silahla öldürdüğü belirtilen İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün olay yerinden kaçan İ.K, ekiplerin çalışması sonucu suç aletiyle birlikte Gölcük ilçesinde yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Karamürsel'de Baba ve Oğul Cinayeti: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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